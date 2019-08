Filmdebüts ohne Folgen - "One Film Wonders" in München

Schwer zugängliche Einzelstücke

Auch John Malkovich hat 2002 mit seinem Debütfilm "Der Obrist und die Tänzerin" ("The Dancer Upstairs") in den Augen von Doris Kuhn ein großes Versprechen auf mehr gegeben – und bisher nicht gehalten. "Das ist eine Geschichte über einen Polizisten und eine Tanzlehrerin, den ich vor vielen Jahren mal gesehen habe und wahnsinnig schön fand", erinnert sich Doris Kuhn. Und Bernd Brehmer, der die Reihe mit ihr gestaltet, erzählt, wie schwer es war, an den Film heranzukommen – was auf viele der gezeigten One Film Wonders zutrifft: "Sämtliche Filmkopien, die damals noch gezogen wurden, sind mittlerweile vernichtet. Der Verleih, der in Deutschland auch die Rechte hat, konnte uns gar nicht mehr beliefern mit Material. Das heißt, da mussten wir uns selbst darum kümmern. Und dann greift man auch gerne mal auf Privatarchive zurück. Das ist etwas, was wir gerne in dieser Sommerreihe machen, zumindest hier und da analoges Material einzustreuen, wenn möglich auch noch wieder das Bewusstsein für das analoge 16-Millimeter-Kino zu schärfen."