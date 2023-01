US-Regisseur Jim Jarmusch: Mit 70 immer noch ein bisschen Punk

Er ist der Meister des US-Independent-Kino: Jim Jarmusch. "Ich versuche zu vermeiden, über ein Vermächtnis nachzudenken. Das erscheint mir zu entmutigend. Aber bei meiner Beerdigung sollten sie die Sid-Viccous-Version von 'My Way' spielen", sagt Jim Jarmusch. Der Regisseur ist eben auch mit 70 Jahren ein bisschen Punk geblieben – heute feiert er Geburtstag.

Musik als zentrales Element

"Wenn er nicht so ein außergewöhnlicher Filmemacher geworden wäre, dann wäre er jetzt ein Rockstar", hat der deutsche Regisseur Wim Wenders einmal über Jarmusch gesagt, der Ende der 1970er Jahre in der Post-Punk-Szene New Yorks unterwegs war. Jarmusch versuchte sich als Keyboarder, Sänger und Texter einer No-Wave-Band. Und hätte es die Ramones nicht gegeben, sagt Jarmusch, er hätte wahrscheinlich keinen einzigen Film gedreht.

Denn Inspiration bekomme er durch Musik, mehr als durch alles andere. Für ihn sei Musik die reinste Form von Kunst, wie eine eigene Sprache. "Wann immer ich ein Drehbuch schreibe, konzentriere ich mich erstmal auf die Musik. Das ist wie ein Kickstart für meine Ideen und meine Phantasie."

Seine fertigen Filme schaut sich Jarmusch nie wieder an

Während der Pandemie hat Jarmusch auch wieder mehr selbst Musik gemacht – und ein Buch veröffentlicht: mit Collagen aus Zeitungspapier. Dieser Prozess des Sammelns und neu Zusammensetzens von Material sei dem des Filmemachens sehr ähnlich, sagt er. "Für mich ist das Schreiben wie eine Verführung. Das Drehen ist dann der Sex, der lustige Teil. Und dann später im Schneideraum bist Du schwanger. Der Film wächst, Du wartest und wartest. Und dann, sobald er geboren ist, dann kann ich mich davon abwenden."

Seine fertigen Filme schaue er sich nie wieder an, sagt Jarmusch. Dafür umso mehr andere: Alte Filme, Filme aus Japan oder Indien, unbekannte Filme – und selten auch mal einen Blockbuster. Bei kommerziellen Filmen nerve ihn meistens die Musik. "Immer der gleiche Scheiß. Es gibt Filme, die könnten sogar gut sein, wenn sie nicht durch diesen Mist zerstört würden."

Meister des US-Independent-Kinos

Und so setzte Jarmusch schon gleich am Anfang seiner Karriere musikalisch-filmische Maßstäbe gegen den Mainstream. 1984 gewann er mit "Stranger than Paradise" die Goldene Palme in Cannes. Der Film – in Schwarzweiß gedreht, mit langen Einstellungen und Jazz-Musik aus den 1950er Jahren – brach mit allen Hollywood-Konventionen und gilt als Meilenstein des Independent-Kinos. Es folgten Klassiker wie "Down by Law", "Ghost Dog" und "Night on Earth" – mit Armin Mueller-Stahl als Taxifahrer in New York. Darin geht es um fünf Taxifahrten in unterschiedlichen Städten der Welt. "In einem normalen Film würden die Figuren in ein Taxi einsteigen – Schnitt – und dann wieder aus. In meinem Film aber geht es um die Zeit dazwischen. Ich mag diese Dinge dazwischen. Es ist ein bisschen wie bei einem Miles-Davis-Song: Das, was man nicht spielt, kann manchmal die Stärke sein."

Der vielleicht unamerikanischste US-Regisseur

Und so filmt Jarmusch seit Jahrzehnten stoisch gegen Hollywoods Dogmen an. Etwa dass jeder Held ein Ziel haben und alles daran setzen muss, es zu erreichen. Jarmuschs Helden haben meist kein Ziel – der Weg ist ihnen wichtiger. Und Jarmusch selbst seine Unabhängigkeit. Früher hätten Verleiher ihm Geld gegeben, und er habe den Film produziert. Und wenn das Geld wieder eingespielt war, hätten sie halbe-halbe gemacht. "Wenn Du heute sowas einer Produktionsfirma vorschlägst, lachen die Dich aus. Es ist sehr unangenehmen geworden. Vor allem, weil ich für die ein böser Junge bin. Ich habe das letzte Wort beim Schnitt, ich besetze die Rollen und lasse nicht reinreden. Damit kommen sie nicht klar. Aber das ist eben mein Weg."