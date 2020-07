Harriet Tubman: Von der Sklavin zur Freiheitskämpferin

In einer Zeit, in der Black-Lives-Matter-Aktivisten fragwürdige Denkmäler vom Sockel stürzen, kommt bei uns die Geschichte einer Frau ins Kino, die in den USA für viele den Nimbus einer Nationalheiligen hat. Ihr Name ist Harriet Tubman. Geboren um 1820 als Sklavin, gestorben 1913 als Freiheitskämpferin, wurde sie von der Entrechteten zur Legende. Mit Ende 20 floh sie aus den Südstaaten und kämpfte sich ins liberale Philadelphia durch, wo ein neues Leben und Verbündete auf sie warteten.

Wo andere einen Strich gezogen und ihre menschenunwürdige Vergangenheit begraben hätten, fand Tubman ihre wahre Berufung. Unter Lebensgefahr kehrte sie zurück auf das Gut ihrer Peiniger in Maryland, führte erst Familienmitglieder in die Freiheit der Nordstaaten und dann auf stetig neuen Missionen immer mehr Sklaven. Dem Drehbuch von "Harriet" zufolge war ihre Entschlossenheit so immens, dass sie andere ängstigte.

"Sag mir nicht, was ich kann oder nicht kann!"

In einer Filmszene muss sie sich die Worte anhören: "Du weißt, was passiert, wenn sie dich fangen, oder? Sie foltern dich solange, bis du ihnen den Weg genau in dieses Büro zeigst! Du hattest Glück, Harriet! Es gibt nichts mehr, was du tun kannst." Sie antwortet rebellisch: "Erzähl mir nicht, was ich nicht tun kann! Ich bin allein bis hierher gekommen. Gott hat über mich gewacht, aber es waren meine Füße, die rannten, bluteten. Ich bin geklettert, fast ertrunken, hatte nichts zu essen, tagelang, aber ich bin jetzt hier! Also sag mir nicht, was ich kann oder nicht kann."

Ähnlich entschlossen, so scheint es, hat Regisseurin Kasi Lemmons ihre Mission umsetzen wollen. Ohne Angst vor übermäßigem Pathos oder der erschlagenden Kraft all zu hölzerner Dialoge erzählt sie in "Harriet" die Geschichte einer Frau, die sich allen Widrigkeiten zum Trotz nie hat brechen lassen. Hauptdarstellerin Cynthia Erivo, die für ihre Leistung eine Oscar-Nominierung erhielt, hat diese Entschlossenheit ebenfalls adaptiert. Nur einmal sieht man, wie vernarbt Tubmans von Peitschenhieben gezeichneter Körper ist. Ihr vernarbtes Innenleben widerum wird weniger in Worte gefasst als in Blicken ausgedrückt. Sie ist eine Frau, die kaum lächelt, die lieber handelt als redet. Und als sie ihre Bestimmung endlich gefunden hat, entwickelt sie sich von der Unterdrückten zur Kämpferin, die ihr Ziel verfolgt – komme was oder wer wolle.