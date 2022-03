Kino als moralische Anstalt: Michael Haneke wird 80

Gibt es eine Szene, die den ganzen Kosmos dieses Regisseurs in sich trägt? Ist sie zu finden? Ja!

Die Sichtung beginnt mit den ersten Fernsehfilmen der siebziger Jahre, setzt sich fort mit der Trilogie der emotionalen Vergletscherung bis hin zu "Happy End" aus dem Jahr 2017. Hanekes bisher letzter Film. Die Schlüsselszene findet sich dann am Ende von "Liebe (Amour)", Hanekes meisterhaftem und erfolgreichstem Film, der ihm 2013 den Oscar brachte. Sie dauert mehr als fünf Minuten, gedreht in einer einzigen Einstellung. Georges sitzt am Bett von Anne. Beide sind über 80. Nach vielen Ehejahren fühlen sie sich immer noch zärtlich miteinander verbunden. Verkörpert werden die beiden von Emmanuelle Riva und Jean-Louis Trintignant.

Anne stöhnt, oder – vielmehr sind es Hilferufe, die aus ihrer Kehle dringen. Sie ist krank. Hatte einen Schlaganfall und ist halbseitig gelähmt. Ihrem Mann gegenüber macht sie keinen Hehl aus ihren Suizidgedanken. Er erzählt ihr eine Geschichte aus seiner Jugend. Sie beruhigt sich. Dann nimmt er das Kopfkissen und erstickt sie.

Szenen, die es auf den Punkt bringen

Diese letzte Szene ist irritierend. Sie polarisiert. Sie wird getragen von Michael Hanekes schonungsloser Neugierde darauf, was Menschlichkeit bedeutet. Bedeuten kann. Fast in jedem Film gibt es eine vergleichbare Szene, die alles auf den Punkt bringt. Nüchtern inszeniert. Die Kamera ist offen für alles und schaut den Darstellern einfach zu, wie sie sich ebenfalls öffnen und etwas tun, was in ihrer Figur schlummert, nur bisher nicht an die Oberfläche kam.

Georges, juristisch gesehen ein Mörder, handelt aus Liebe. Das ist herzzerreißend. Trotzdem gibt es weder Pathos noch eine Wertung oder Erklärung. Die Szene bleibt ohne Musik. Ganz unverfälscht. Mit großer Radikalität, auch das typisch für Haneke, bringt er die Geschichte zu einem Ende, ohne sie aufzulösen. Es bleiben Fragen. Viele. Es gibt keine Antworten. Allenfalls die persönliche Erklärung beim Interview in einem Wiener Kaffeehaus. Es gehe um "meine Tante, die sich in hohem Alter umbringen wollte ", sagt Haneke.

Das ist Weltkino

Wenn ein europäischer Regisseur das Weltkino des 21. Jahrhunderts nachhaltig geprägt hat, dann ist es Michael Haneke. Er schaut dorthin, wo in unseren Wohlstandsgesellschaften die Menschlichkeit endet und die Ignoranz beginnt. Er thematisiert das schlechte Gewissen der Oberschichten, deren Reichtum und soziale Stellung auf Lügen und den Unterdrückungsmechanismen der Vergangenheit gründen mögen.

Er deckt auf, was angesehene Intellektuelle unter Verschluss zu halten versuchen – wie etwa in "Caché" von 2005. Der Moderator einer populären Literatursendung wird plötzlich mit der Kolonialvergangenheit seines Landes und der damit korrespondierenden Fremdenfeindlichkeit konfrontiert. Er begegnet in Paris dem Algerier Majid, der als Kind eine Zeitlang bei seinen Eltern unterkam, bevor er ins Waisenhaus musste.

Der erwachsene Majid sagt: "Was tut man nicht alles, um nichts zu verlieren." Und meint die wohlhabenden Nationen, die ihren Reichtum nicht teilen wollen. Michael Haneke fragt in seinen Filmen: Was verbindet und was trennt uns? Dabei will er nicht zwischen Gut und Böse unterscheiden.

Als ginge es uns nichts an

Schon früh hat er sich mit der Migration und der daraus resultierenden Furcht vor den Veränderungen europäischer Gesellschaften beschäftigt. Hat sich mit der Angst vor einer Kultur, die nicht die unsere ist, auseinandergesetzt. Mit den Folgen von Krieg und Gewalt. In "Happy End" gibt es eine Szene, in der eine von Isabelle Huppert gespielte Unternehmerin über die Autobahn bei Calais zum Tunnel nach England fährt. Am Straßenrand sieht man den Zaun, der die Migranten vom Grenzübertritt abhalten soll. Das ist ganz beiläufig inszeniert. Haneke sagt dazu: "Dieser Zaun ist ein Sinnbild unserer Abschottung. Wir haben die Welt dauernd vor Augen, tun aber so, als ginge sie uns nichts an."

