Film "Pieces of a Woman": Ein Baby stirbt, eine Mutter zerbricht

"Pieces of a Woman" könnte der Titel eines kubistischen Bildes von Pablo Picasso sein. Eines jener Gemälde, in denen er Menschen fragmentiert dargestellt hat, ohne eindeutige Ansichtsseite. Es ist der Betrachter, der dann die Teile des polyperspektivischen Porträts ordnet.

In dem Film "Pieces of a Woman" ist es die von Vanessa Kirby gespielte Martha, die nach einer traumatischen Verlusterfahrung die Bruchstücke ihres Lebens wieder zusammenfügen muss. Über dem Bett, in dem sie ihre Tochter zur Welt bringt, die kurz darauf stirbt, hängt der Druck eines solchen abstrakten Porträts, wie Picasso es gemalt hat.

Die Wehen setzen ein, die Hebamme hat keine Zeit

Kurz werden zu Beginn des Films die beiden Hauptfiguren eingeführt: Sean leitet die Baustelle einer Brücke über einen Fluss in Boston, Martha arbeitet als leitende Angestellte in einer Firma und wird ein paar Tage vor der Geburt aus dem Büro verabschiedet. Nach dieser knappen Exposition treffen sich die Eheleute bei einem Autohändler, wo ihnen die so reiche wie gebieterische Mutter von Martha einen neuen Familienvan kauft.

Kaum zuhause in der großräumigen Villa beginnen frühzeitig die Wehen. Die Hebamme, die kommen soll, ist gerade mit einer anderen Hausgeburt beschäftigt, deswegen springt eine Kollegin ein.