Film "Malcolm & Marie": Paradebeispiel der Oberflächlichkeit

Zu viel Oberfläche

Je länger der Streit dauert, desto bösartiger werden die Argumente, desto mehr Alkohol schüttet Malcolm in sich hinein. Doch während bei Richard Burton und Elizabeth Taylor auch Mimik und Gestik eskalierten und ihre Fratzen die Hässlichkeit der Worte unterstrichen, wird in "Malcolm & Marie" lediglich das Makeup entfernt, um ungeschönte Emotionen freizulegen.

Ohne die schauspielerische Leistung von John David Washington und Zendaya schmälern zu wollen, die die Handlung ganz alleine stemmen: Das Problem von "Malcolm & Marie" ist die Instagram-ähnliche Perfektion. Wirklich hässlich wird es nie, weder in den Gesichtern der Darsteller, noch in ihrem durchdesignten Haus. Auch wenn der schöne Schein der Filmbranche in den Dialogen ähnlich intensiv diskutiert wird wie die zerfallende Beziehung der beiden – "Malcolm & Marie" ist ein Paradebeispiel der Oberflächlichkeit. Für die Optik gibt's ein Like. Emotional aber ist der Film so beeindruckend wie ein Teller Fertignudeln.

Malcom & Marie startet am Freitag, den 05. Februar 2021 auf Netflix.