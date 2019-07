Warum auch fantastische Schauspieler "Kursk" nicht retten können

Es ist das beliebte Kinderspiel: Wie lange kann ich unter Wasser die Luft anhalten? So beginnt „Kursk“ – mit einer häuslichen Szene zwischen dem U-Boot-Kommandanten, seiner Frau und seinem kleinen Sohn. Damit klärt Regisseur Thomas Vinterberg gleich zu Beginn des Films die Frage, wieso ausgerechnet er als Spezialist für verwandtschaftliche Konflikte einen Thriller über das im Jahr 2000 havarierte russische Atom-U-Boot Kursk gedreht hat. Zu wesentlichen Teilen macht der Däne einen Familienfilm daraus.

Wer also ein investigatives Drama zu den damaligen politischen Implikationen erwartet, zu geheimen militärischen Strategien, zu Vertuschung und Informationsmanövern, zu staatlicher Willkür und überzogenem Nationalstolz, ist falsch in „Kursk“. Wladimir Putin, der damals gerade Präsident geworden war und während der U-Boot-Katastrophe am Schwarzen Meer Urlaub machte, kommt erst gar nicht vor.

Mit dabei: Matthias Schweighöfer und August Diehl

Der belgische Hauptdarsteller Matthias Schoenarts hat Thomas Vinterberg sozusagen mit ins Boot geholt. Er hatte den Dänen gefragt, ob er bei diesem europäischen Koproduktionsprojekt, an dem die Russen nicht beteiligt sind, Regie führen wolle. Als Vorlage für „Kursk“ diente der Tatsachenroman „A Time to Die: The Untold Story of the Kursk Tragedy“ des Journalisten Robert Moore. Das Drehbuch hat der preisgekrönte Autor Robert Rodat verfasst, der für Steven Spielberg schon das Zweiter-Weltkriegs-Drama „Der Soldat James Ryan“ schrieb. Der Franzose Luc Besson ist der Produzent – und auf der Leinwand versammeln sich viele Stars. Von deutscher Seite sind Matthias Schweighöfer, der allerdings als erster stirbt, sowie August Diehl und Martin Brambach dabei.

Familie und Vergänglichkeit

Am Anfang von „Kursk“ steht eine Hochzeit, am Ende die Trauerfeier. Dort sind es die Kinder der in der Kursk verunglückten Männer, die dem verantwortlichen Admiral den Handschlag verweigern. Eine ergreifende Szene. Der tödliche Ausgang ist gesetzt. Vinterberg nutzt den Stoff, um über Vergänglichkeit nachzudenken sowie eben über familiäre Bindungen. Er schneidet hin und her zwischen dramatischen Szenen in dem zerstörten U-Boot auf dem Meeresgrund und der familiären Welt des Kommandanten. Den eigentlichen Gegenpol zu der so hilflos wie zynisch agierenden Admiralität spielt dessen Sohn, der seinen Vater vermisst und auf eine mystische Art und Weise mit ihm in Kontakt bleibt. Die anfängliche Szene in der Badewanne steht dafür symbolisch. Beide spüren eine geistige Verbindung, die über den Tod hinausweist.

So ist „Kursk“ mehr ein Film über Liebe, Mitmenschlichkeit, Familie und lebendige Formen der Erinnerung als ein Drama über eine U-Boot-Havarie. Dramaturgisch gerät die Geschichte immer mal wieder in unruhiges Fahrwasser – die Parallelität zwischen den tatsächlichen Vorkommnissen und den fiktionalen Elementen funktioniert nicht durchgängig. Ein großer Film ist „Kursk“ daher nicht geworden, dafür fehlt ihm trotz fantastischer Schauspieler der Mut, seinen Stoff noch stärker von der Wirklichkeit zu lösen und einen originellen eigenen Zugriff zu finden.