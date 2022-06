Film-Friedenspreis für "Rabiye Kurnaz gegen George W. Bush"

Zwölf Jahre dachte Andreas Dresen über diesen Stoff nach. Am Anfang stand Murat Kurnaz' autobiografischer Bericht "5 Jahre meines Lebens" über seine Gefangenschaft in Guantanamo, dann entschied sich der Regisseur für einen Film über dessen Mutter. Nun wird Andreas Dresen für sein Drama "Rabiye Kurnaz gegen George W. Bush" mit dem "Friedenspreis des Deutschen Films - Die Brücke" geehrt. Das teilte der Bernhard-Wicki-Gedächtnis-Fonds in München mit. Die mit 7.500 Euro dotierte Auszeichnung in der nationalen Kategorie soll Dresen am 21. Juni in der bayerischen Landeshauptstadt im Vorfeld des Filmfests München verliehen werden. Der Friedenspreis würdigt seit 2002 jährlich herausragende künstlerische Arbeiten.

Beklemmend und anrührendes Drama

Dresens Film erzählt die Geschichte des Guantanamo-Häftlings Murat Kurnaz aus der Perspektive seiner Mutter in Deutschland, die sich mit dem mächtigsten Mann der Welt, dem US-Präsidenten, anlegt. Die Jury lobte den Filmemacher dafür, "dieses Drama unprätentiös mit Humor zu würzen". Beklemmend und anrührend schildere er zum einen den nicht enden wollenden Kampf um Wahrheit und Gerechtigkeit und zum anderen eine amüsante Milieustudie im deutsch-türkischen Sprachmischmasch.

Auch wenn Dresen eigentlich keine Preise für Kunst gewinnen will, sondern lieber aufklären und aufrütteln möchte. Das gelingt dem Regisseur vor allem dank seiner bewundernswerten Schauspielerführung. Schon die frühen Filme wie "Stilles Land", "Die Polizistin" oder "Halbe Treppe" zeichnete das aus – und jetzt beeindruckte auch "Rabiye Kurnaz gegen George W. Bush". Das tragikomische Mutterdrama ergänzt sich gut mit der 2012 gedrehten Verfilmung der Autobiografie von Murat Kurnaz "Fünf Jahre meines Lebens", in der Regisseur Stefan Schaller die Geschichte der Isolationshaft in Guantanamo erzählt.

Weitere Auszeichnungen

Der internationale Preis geht in diesem Jahr an die französische Regisseurin Catherine Corsini für ihren Film "In den besten Händen". Die Filmemacherin greife darin brandaktuelle Themen wie den Pflegenotstand und die Spaltung der Gesellschaft auf. Corsini habe "ein Meisterwerk geschaffen, dass es herausragend schafft, trotz aller ernsthaften Elemente auch komödiantisch zu sein", begründete die Jury ihre Auswahl. Ein mit 3.000 Euro dotierter Spezialpreis wird in diesem Jahr an die ukrainische Regisseurin Maryna Er Gorbach für ihr Werk "Klondike" verliehen. Das Familiendrama spielt 2014 während der Kämpfe in der Ostukraine.

Mit dem symbolischen Brückenpfeiler werden seit 2002 künstlerisch wertvolle Filme mit humanistischer und gesellschaftspolitischer Dimension geehrt. Der Preis wird vor allem vom Freistaat Bayern gefördert. Der 21. Friedenspreis des Deutschen Films - Die Brücke findet am Dienstag, 21. Juni 2022 im Münchener Cuvilliés Theater statt und wird außerdem als Zusammenschnitt im BR Fernsehen und auf 3Sat zu sehen sein.