Dieser Film zeigt die Unterdrückung der Frauen im Iran

Suizid im Handyvideo

In dem halb fiktiven, halb dokumentarischen Drama "Drei Gesichter" reist Panahi zurück in die Gegend, in der er aufgewachsen ist. Auslöser für seine Reise in ein abgelegenes Bergdorf im türkischsprachigen Teil des Landes ist ein Handyvideo, das er per Mail erhalten hat. In dem Video erklärt ein verzweifeltes junges Mädchen, dass ihr keine andere Wahl bleibe, als sich das Leben zu nehmen.

Ihr Traum, eine Schauspielschule in Teheran zu besuchen, sei dahin, die Nachrichten, die sie an eine Freundin Panahis, eine bekannte Schauspielerin, geschickt habe, seien unbeantwortet geblieben. Man sieht, wie sie sich einen Strick um den Hals legt. Dann fällt die Kamera zu Boden, das Video endet abrupt. Und Behnaz, die von dem Mädchen erwähnte Schauspielerin, ist mit den Nerven am Ende.