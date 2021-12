"Being the Ricardos": Faszinierend forderndes Filmvergnügen

Auf dem Bildschirm fand ihr Kampf gegen das Patriarchat als überspitzte Comedy statt. Hinter den Kulissen ging es weit ernster zu. Von diesen Vorgängen erzählt "Being the Ricardos", der neue Film von Aaron Sorkin. Im Interview erläutert der Drehbuchautor und Regisseur die tragikomische Komponente in Lucille Balls Karriere: "Lucy war extrem einflussreich – direkt ausüben konnte sie diese Macht aber nicht. Im Film sagt sie deswegen: Ihr Job ist es, männliche Egos zu lenken."

Sorkin, in der vergangenen Oscar-Saison mehrfach nominiert für das Justizdrama "The Trial of the Chicago 7", liefert mit "Being the Ricardos" erneut einen preisverdächtigen Film ab. Und wie immer verlangt er von seinem Publikum höchste Konzentration. Vordergründig mag es zwar um ein Unterhaltungsformat gehen, doch die Handlung ist komplex. Es geht um das Mediensystem dieser Ära und um die privaten Probleme eines Showbiz-Ehepaars, das im europäischen Raum weit weniger bekannt ist als in den USA.

Die Worte fliegen wie Projektile durch die Luft

Erzählt wird von realen Ereignissen, die sich über einen Zeitraum von mehreren Jahren ereignet haben – in "Being the Ricardos" werden sie auf eine Woche verdichtet. Entsprechend gehaltvoll sind die Dialoge in dem knapp zweistündigen Drama. Geht es in einem Moment um Lucille Balls Kampf um mehr Mitspracherecht und kreativen Einfluss auf ihre eigene Show, geht es schon in der nächsten Szene um politische Verwicklungen in der McCarthy-Ära.

Denn Anfang der 1950er Jahre, als die Karriere vieler Hollywoodstars wegen angeblich kommunistischer Umtriebe auf dem Spiel steht, gerät auch Lucille Ball in die Negativschlagzeilen. Der Vorwurf lautet, sie sei Mitglied der Kommunistischen Partei. Um dieses künstlerische Todesurteil abzuwenden, wird hektisch nach Schadensbegrenzung gesucht. Auch von ihrem Mann Desi Arnaz, dem Produzenten von "I Love Lucy". Er versucht sie zu einer Notlüge zu überreden: Lucy soll öffentlich behaupten, sie habe aus Versehen ein Kreuz bei der falschen Partei gemacht.