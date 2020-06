Film ab! Wie der Neustart der bayerischen Kinos lief

Es geht um unterschiedliche Empfindungen und Konzepte von Zeit: Der Grieche Alexis Sorbas lebt ganz und gar im Augenblick. Der Intellektuelle und Schriftsteller Basil hingegen denkt lieber über die Vergangenheit nach. Am Ende des Films, wenn eine Seilbahn zusammengebrochen und das Projekt der Reaktivierung eines Bergwerks gescheitert ist, synchronisieren sich die verschiedenen Zeitebenen. Matthias Helwig hat den Klassiker "Alexis Sorbas" aus dem Jahr 1964 ausgewählt, um mit ihm sein Kino Breitwand in Gauting bei München nach drei Monaten Lockdown wiederzueröffnen. Ein Film, der den Moment feiert. Die Ausgelassenheit. Die Lebensfreude. "Wie sie dann am Ende zu zweit tanzen, das habe ich jetzt als Motto genommen: Meines Erachtens dürfen wir zu zweit tanzen, und irgendwann können wir einen Sirtaki auch wieder in einer Gruppe tanzen. Das ist ein Anfang nach einer schwierigen Zeit, und das, dachte ich mir, das passt."

Man möchte es nicht glauben, aber der Saal ist ausverkauft. Zumindest im Sinne der Einhaltung der Abstandsregeln. Die Stimmung ist erwartungsfroh, die Erleichterung groß, dass Film auch wieder im Kino geht. Manche freuen sich sogar auf die Werbung vorneweg. Menschen kommen auf Helwig zu und gratulieren ihm, dass er durchgehalten hat. Eine Frau drückt ihm einen Strauß Blumen in die Hand.

Blumen für den geplagten Betreiber

Für unglaubliche 20.000 Euro haben seine Stammgäste Kinogutscheine erworben. Die wollen jetzt abgesehen und -gesessen werden. Aber Matthias Helwig ist sich unsicher, ob die Euphorie der ersten Tage anhält. Er erlebe auch Skepsis. Viele Zuschauer-Mails hat er erhalten. Die einen wollen nicht kommen, weil sie eine Maske im Kino tragen müssen. Für die verteilt Helwig umsonst Süßigkeitentütchen, denn wer etwas isst im Saal, darf die Maske absetzen. Die anderen haben einfach Angst vor einer Ansteckung. Ihnen sagt er, dass es im Landkreis Starnberg in den letzten zwei Wochen nur eine einzige Neuinfektion gab. Die Wahrscheinlichkeit sich anszustecken liegt also im Millionstel-Bereich. "Ich könnte auch in den Wald gehen und da fällt mir ein Baum auf den Kopf, sozusagen."

Ausverkauft ist auch das Theatiner Kino in München. Die 91-jährige Betreiberin Marlies Kirchner schafft der mit Freude erwartete Neuanfang aber so, dass sie gar kein Interview geben will. Was "ausverkauft" im Moment bedeutet, erklärt stattdessen Bastian Hauser, ihr Mitarbeiter, der mit Mundschutz an der Kasse sitzt: "Wir hätten normal 164 Sitze. Im Moment sind es eben, je nach Besucherkonstellation, 28 bis 35." Es sei absurd, meint Marlies Kirchner, in den Nachrichten habe sie gesehen, wie Menschen eng gedrängt im Ferienflieger sitzen und wieder nach Mallorca fliegen würden, und ihr Kino müsse fast leer bleiben.

Ausverkauft heißt manchmal: 8 Plätze

Wie lange sich das lohnt, ob sich das irgendwie rechnen kann, weiß im Moment keiner so richtig, auch, weil sich die Regeln ständig ändern und vieles willkürlich, aber eben auch möglich erscheint: "Ich rufe am Montag nochmal bei der Staatskanzlei an, die haben so eine Hotline. Und lasse mir nochmal genau erklären, wie es jetzt ist. Was lustig ist: Die Behörden kriegen so eine Verordnung oft erst später offiziell. Das ist für alle gerade ganz schwierig.", sagt Rainer Gottwald, der sein Kino Utopia in Wasserburg wohl erst Anfang August wieder aufmachen wird, wenn weitere Lockerungen kommen. Nach den momentanen Regeln dürfte er im einen Saal 15, im anderen nur acht Zuschauer begrüßen. Viele kleinere Kinos auf dem Land verfahren ähnlich – auch, weil momentan noch gar keine neuen Filme im Angebot sind. "Ich glaube, dass wird heuer gar nicht mehr richtig anlaufen."

Am kommenden Mittwoch öffnet Rainer Gottwald bei Wasserburg sein Open Air-Kino am Stoa. Da dürfen immerhin bis zu 350 Menschen kommen, statt sonst 1000. Ein Hoffnungsschimmer. Das Kino werde nicht sterben, sagt er.