Fichtelgebirgsmuseum zeigt 62 Krippen aus Bayern und Böhmen

Maria und Josef, das Jesuskind, Ochs und Esel, dazu die heiligen drei Könige – die klassische Weihnachtskrippe mit der Geburtsszene Jesu ist seit Jahrhunderten fester Bestandteil der Weihnachtstradition unzähliger Familien in Bayern und auch im benachbarten Böhmen. Die Sonderausstellung im Fichtelgebirgsmuseum, die am Freitag (12.11.2021) eröffnet wird, zeigt Krippen aus drei bayerischen Regionen, drei tschechischen Regionen und drei Jahrhunderten. Bis zum 23. Januar 2022 wird sie in Wunsiedel zu sehen sein.

62 Krippen aus elf verschiedenen Museen und Sammlungen

Die große Vielfalt, die Unterschiede und Gemeinsamkeiten abzubilden, ist das Hauptziel der Ausstellung, sagt Kuratorin Christina Heydenreich: Zu sehen sind unterschiedlichste Motive, Werkstoffe und Herstellungsarten von beiden Seiten der Grenze. Das Fichtelgebirgsmuseum und das Centrum Bavaria Bohemia haben dafür 62 Krippen und Krippenarbeiten aus elf Museen und Privatsammlungen nach Wunsiedel geholt. Sie stammen von bayerischer Seite aus Oberfranken, der Oberpfalz und Niederbayern und aus den tschechischen Regionen Pilsen, Karlsbad und Südböhmen.