Feuerwerk: Bayerische Meisterschaften im Pyrodesign in Dormitz

Joachim Höfler aus Nürnberg ist Pyrotechniker in dritter Generation. Den Grundstock dafür legte sein Großvater, ein Kunstfeuerwerkmeister, bereits in den 1920er-Jahren. Sein Vater hat diese Leidenschaft für Feuerwerk an ihn weitergereicht. Heute zählt er wegen seines Hangs zu absoluter Perfektion zu den gefragtesten Pyrodesignern. Seine aufwendigen Feuerwerk-Shows sind stets akribisch auf die verwendete Musik abgestimmt. Kein Wunder: Joachim Höfler ist Musiker und Komponist und wie die Partitur für ein Orchester "komponiert" er seine Feuerwerk-Shows. "Das ist Kultur und sollte auch als solche anerkannt werden" sagt Höfler. Er will sich damit bewusst von dem "Jedermannsgeballer" an Silvester abgrenzen.

Vier Feuerwerk-Teams kämpfen in Dormitz um den Meistertitel

Joachim Höfler und sein Team traten als Erste bei der Bayerischen Meisterschaft auf dem Sportgelände in Dormitz im Landkreis Forchheim an. Den rund 600 Zuschauern boten sie eine atemberaubende, musiksynchrone Feuerwerk-Show und setzen damit die Latte ziemlich hoch. Höfler folgte das Team "Pyroscheune" aus Metzlersreuth im Landkreis Bayreuth. Dann kam das Team von "unlimited creativ works".

Platz 1 für Team aus dem Landkreis Rosenheim

Das Finale inszenierte das Team von "Alpen Armageddon" um Manuel Bäuerle aus Oberaudorf im Landkreis Rosenheim. Das beeindruckte das Publikum mit seiner aufwändigen Feuerwerk-Show so sehr, dass es am Ende auf Platz eins gewählt wurde. Joachim Höfler aus Nürnberg kam mit seinem Team auf Platz zwei. Er freut sich darüber, dass er die Begeisterung für dieses Kunsthandwerk erfolgreich an die junge Generation weitergegeben habe.

Viele Menschen fordern ein Böllerverbot an Silvester

Zwei Monate vor dem Jahreswechsel spricht sich über die Hälfte der Deutschen für ein Böllerverbot an Silvester aus. Das ist das Ergebnis einer Umfrage. Gründe dafür sind nicht nur das Verletzungsrisiko, sondern auch der Umwelt- und Tierschutz sowie der Krieg in der Ukraine. Das laute Böllern und Knallen kann Menschen aus dem Kriegsgebiet erschrecken.

Höfler: Feinstaub und Müll lassen sich bei Feuerwerk minimieren

Auch an großen Feuerwerk-Events gibt es zunehmend Kritik. "Dass Feuerwerk wegen der Feinstaubentwicklung umweltbelastend ist, lässt sich nicht wergdiskutieren, aber minimieren", sagt Joachim Höfler. Er und seine Mitstreiter achten akribisch darauf, den Abschussplatz stets sauber zu hinterlassen. Außerdem verwenden sie nach eigenen Angaben hochwertige Raketen, die rückstandslos abgebrannt werden können. Das würden die billigen Silvesterböller aus dem Discounter nicht schaffen, so Höfler.

Verbot von Feuerwerk wäre eine Katastrophe für die Branche

Vor alle die junge Generation unter den Pyrotechnikern habe ein sehr ausgeprägtes Umweltbewusstsein. Ein Verbot wäre eine Katastrohe für die Branche. Immerhin sind diese Darbietungen währen der Corona-Pandemie als "Kulturgut" eingestuft worden. Und gegen die Bayerischen Meisterschaften im Pyrodesign hätten keine Umweltaktivisten in Dormitz demonstriert, obwohl der Termin schon seit Wochen öffentlich bekannt war.