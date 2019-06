Feuer frei für Jesus: "Die Hugenotten" an der Semperoper

Nein, die Königin von Frankreich kann nicht mal in Ruhe die Oper besuchen, denn draußen gehen sich die Leute gegenseitig an die Gurgel. Da lachten doch ein paar Zuschauer in der Semperoper leise auf, fühlten sich wohl erinnert an den härtesten Landtagswahlkampf der Republik. Die deutsche Gegenwart ist auch nicht gerade von Harmonie geprägt - und manches erinnert tatsächlich schon an die Zeit der Glaubenskriege, die Intoleranz zum Beispiel und die Engstirnigkeit, auch die absurdesten Verschwörungstheorien. Insofern ist Giacomo Meyerbeers "Hugenotten"-Oper das Stück das Stunde, gerade in Dresden, der Hochburg dogmatischer Streitereien, die ja teilweise mit geradezu religiöser Inbrunst ausgefochten werden.

Kluge Studie über Fanatismus

Regisseur Peter Konwitschny zeigte das vierstündige, sehr groß besetzte Drama denn auch sehr klug als Studie über Fanatismus. Dabei verzichtete er überraschend, aber konsequent auf jegliche optische Aktualisierung - stattdessen steckte Ausstatter Johannes Leiacker die Mitwirkenden in Pluderhosen und Spitzenkragen, passend zum Jahr 1572, als in Frankreich Katholiken und protestantische Hugenotten erbarmungslos aufeinander losgingen. Die berüchtigte Bartholomäusnacht wurde zum blutigen Höhepunkt des Gemetzels.