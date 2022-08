Festspiele: So brutal ist Ingolstadt

Sie hat sich ersäufen wollen, damit sie raus ist aus allem. Das hat er nicht zugelassen, und das trägt sie ihm nach. So kurz kann man es zusammenfassen, das Schicksal, auf das es zuläuft: das Schicksal von Olga und Roelle aus "Fegefeuer in Ingolstadt". Die eine trägt ein uneheliches Kind unter dem Herzen, der andere liebt sie, auch wenn er nicht der Vater des Kindes ist, und ist zugleich – wunderlich wie er ist – per se der Außenseiter, den man traktieren kann, wenn einem danach ist.

Ingolstadt: eng, düster, katholisch

Beide tappen perspektivlos durch diese schwarze und hoffnungslose Welt, als die Marieluise Fleißer ihre Heimatstadt Ingolstadt immer wieder entworfen hat: eng, düster, katholisch. Olga und Roelle spielen nun auch wieder eine große Rolle in dem Salzburger Festspielprojekt "Ingolstadt", für das der belgische Dramaturg Koen Tachelet die beiden Fleißer-Werke "Fegefeuer in Ingolstadt" und "Pioniere in Ingolstadt" zu einem Stück verschränkt hat. Handelt das eine von der inkorporierten Brutalität, mit der der Katholizismus einer jungen Generation die Luft abschnürt, so erzählt das andere vor allem von jener Gewalt, die in militärischen Hierarchien weitergegeben wird.

Der Druck geht immer nach unten. Der General wird ein Stier, der Major wird ein Stier und der Hauptmann wird ein noch größerer Stier. Je mehr nach unten, desto reißender der Zorn.

Wasser und Gewalt

Zorn, Perspektivlosigkeit, Enge und als einziges Ventil: Gewalt, das also ist das Panorama, in dem Marieluise Fleißer in ihren beiden Stücken die junge Generation ihrer Heimatstadt Ingolstadt nach dem Ersten Weltkrieg beschrieben hat. Und Ivo van Hove schickt nun sein Ensemble in diesem Salzburger "Ingolstadt" auf eine schwarze, nur mit wenigen Inseln durchsetzte Wasserbühne, die dieses Panorama – noch dazu nah an der Donau – symbolisiert. Man tritt ständig durch dieses Wasser, man wälzt sich darin, man wird hineingestoßen, mit dem Kopf in es getaucht, in ihm ertränkt, vergewaltigt, gesteinigt. Es ist, als ginge von diesem Wasser eine ständige und gewaltsame Bedrohung aus, der sich die Menschen allerdings längst ergeben hätten. Dabei lässt van Hove Brutalität und Gewalt sehr direkt ausspielen – bis hin zum langgezogenen Akt einer Vergewaltigung.

Die überwiegend jungen Spielerinnen und Spieler des Wiener Burgtheaters lassen sich auf imponierende Weise auf diesen sehr körperlichen Ausdruck ein. Zugleich navigieren sie souverän durch Fleißers merkwürdig verquere Sprache, die immer mehr auszudrücken vermag, als dem oder der Sprechenden bewusst zu sein scheint. Diese Freiheit allerdings findet sich bei Marieluise Fleißer: nirgends. Doch wie schonungslos sie auf Menschen und ihre Situation sah und dabei die tief verankerten Strukturen von Gewalt offenlegte, das zeigen Ivo van Hove und sein Ensemble mit "Ingolstadt" auf beeindruckende Weise. Und so würdigen die Salzburger Festspiele mit diesem Doppelprojekt eine Autorin, die immer wieder zu Unrecht unterschätzt wird.