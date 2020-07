Festspiele hoffen: Katharina Wagner im Herbst wieder fit?

Die Krankheit sei für die Intendantin wie für alle Verantwortlichen der Festspiele "völlig überraschend" eingetreten und sehr ernsthaft gewesen, so von Waldenfels: "Wir haben sie alle in unser tägliches Gebet mit einbezogen, damit sie wieder stabil wird und auf die Füße kommt." Über die genaue Krankheitsursache von Wagner wurde nichts verlautbart.

Entscheidung über Geschäftsführung bis Oktober

Unterdessen sind bei den Festspielen "weit über fünfzig" Bewerbungen für die neu zu besetzende Position des Geschäftsführers eingegangen. Der Vertrag des derzeitigen Amtsinhabers, Holger von Berg, dem aus Kreisen der Festspiel-Beschäftigten teilweise ein "rüder Umgangston" vorgeworfen wurde, endet im kommenden März. Von Berg habe sich in einer "schwierigen Zeit" viel Mühe gegeben, so von Waldenfels, das sei zu würdigen. Nach seinen Angaben gibt es unter den potentiellen Nachfolgern "sehr interessante" Kandidaten, die die Gesellschafter jetzt "sorgfältig" sichten würden. Im September, spätestens aber im Oktober werde über die Personalie entschieden. Es komme darauf an, dass die Person in den Festspielbetrieb "reinpasse" und kompetent sei: "Ich denke, die Festspiele haben eine stabile Ausgangssituation, und wenn Katharina Wagner wieder kommt, dann ist die Kontinuität gewahrt, und darum geht es uns."

Derzeit geht der Verwaltungsrat der Festspiele noch davon aus, dass die Saison 2021 stattfindet, wenn auch der Kartenverkauf womöglich erst später als üblich stattfinden könne. Über den Spielplan des nächsten Jahres wird bis Ende Juli entschieden.