Festspiele Bayreuth: Prominente auf dem Roten Teppich

Aktivisten besetzen Bäume vor dem Festspielhaus

Am Morgen hatten mehrere Aktivisten Bäume am Gelände des Festspielhauses besetzt. Vier Mitglieder des Bündnisses "Klimabaumhaus Bayreuth" spannten in den Bäumen Banner und forderten mehr Klimagerechtigkeit für den globalen Süden. Nach Angaben einer Sprecherin habe die Polizei versucht, eine Person mithilfe einer Feuerwehrleiter zu räumen, den Einsatz allerdings aus Sicherheitsgründen abgebrochen. Am späten Vormittag stiegen die Aktivisten selbst von den Bäumen.

Gegenüber dem BR sagte eine Sprecherin des Bündnisses , man habe sich mit der Polizei auf einen Kompromiss geeinigt. So dürften die Banner bis zum Abend hängen bleiben, damit die Forderungen gesehen werden können. Gleichzeitig dürfen die Aktivisten und Aktivistinnen auch demonstrieren: allerdings nur am Boden und nicht auf den Bäumen. Aufgrund der Bedenken von Personenschützern der prominenten Festspielgäste seien die Protestierenden hinabgestiegen.

Für den späteren Nachmittag haben Studierende der Uni Bayreuth einen Protestzug vor das Festspielhaus angekündigt. Die Teilnehmer wollen dabei unter anderem auf Wagners Verhältnis zum Antisemitismus aufmerksam machen.

Sexismusvorwürfe überschatten Auftakt der Festspiele

In den vergangenen Tagen waren die Debatten rund um das weltbekannte Festival zudem von Sexismusvorwürfen geprägt. #Metoo war das große Thema auf dem Grünen Hügel. "Schockiert" sei sie von Berichten über Übergriffe, Beleidigungen und Anzüglichkeiten, sagte Intendantin Katharina Wagner. Die Festspiele kündigten Konsequenzen an. Zuvor hatten Frauen anonym berichtet, dass sie auf dem Grünen Hügel angefasst wurden oder sich sexuelle Anzüglichkeiten anhören mussten. Festspiel-Chefin Wagner bestätigte, dass auch sie selbst betroffen war, sie habe sich aber zu wehren gewusst.

Die Bayreuther Festspiele enden am 30. August mit einer Aufführung der "Götterdämmerung". Am 31. August und am 1. September gibt es im Festspielhaus noch zwei Konzerte unter der musikalischen Leitung von Andris Nelsons. Als Solist steht Klaus Florian Vogt auf der Bühne, Solistin ist Catherine Foster.