Festivals fordern Freilassung iranischer Filmemacher

Der Iran steht im derzeit im Fokus des Interesses. Wladimir Putin will sich in der kommenden Woche in Teheran mit dem türkischen Präsidenten Erdogan und der iranischen Führung treffen, es soll um Friedensgespräche für Syrien gehen. Gleichzeitig hat der Iran im Land mit zunehmender Unzufriedenheit zu kämpfen. Auch die kulturelle Elite bleibt nicht still. Das Regime reagierte erneut mit Festnahmen. Betroffen sind unter anderem der Gewinner des Goldenen Bären in Berlin von 2020, Mohammad Rasoulof, und der ebenso mit internationalen Preisen bedachte Regisseur Jafar Panahi, der 2015 für "Taxi Teheran" den Goldenen Bären erhielt.

Kulturelle Elite bleibt nicht still

Nach den Festnahmen haben die Organisatoren des Filmfestivals von Cannes und die Leitung der Berlinale deren sofortige Freilassung gefordert. "Die Festnahme ist ein weiterer Verstoß gegen die Meinungsfreiheit und Freiheit der Kunst", so die Berliner Filmfestspiele.

Rasoulof, der in Berlin mit seinem Film "Doch das Böse gibt es nicht" vor zwei Jahren gewonnen hatte, war 2017 auch schon in Cannes für einen Film gewürdigt worden. In beiden Fällen konnte er – wie Panahi – die Preise nicht selbst abholen, da er den Iran nicht verlassen durfte. Mariette Rissenbeek, Geschäftsführerin der Berlinale: "Im Moment bin ich in Kontakt mit dem Auswärtigen Amt, da noch mal zu schauen, wie die deutsche Botschaft in Teheran aufgestellt ist. Wir sind auch direkt in Kontakt. Natürlich mit dem Produzenten von Mohammad Rasoulof, der in Hamburg wohnt und der für uns leichter erreichbar ist als Jafar Panahi, den ich im Moment nicht direkt erreichen kann."

Leerer Stuhl sorgte für Ärger

Panahi war 2010 festgenommen und später wegen "Propaganda gegen das Regime" zu sechs Jahren Gefängnis verurteilt worden. Auch wurde ihm verboten, Filme zu drehen, Drehbücher zu schreiben oder sich gegenüber Medien zu äußern. Der Vorwurf: im Jahr 2009 Proteste gegen die Wiederwahl des ultrakonservativen Präsidenten Mahmud Ahmadinedschad unterstützt und kritische Filme gedreht zu haben.

Der langjährige Berlinale Chef Dieter Kosslick kennt Panahi seit 2005 und hat sich immer für ihn eingesetzt, sehr zum Ärger von Teheran: "Das hat man besonders gesehen, als Isabella Rossellini Jury-Präsidentin war. Da habe ich einen leeren Stuhl auf die Bühne gestellt, und da waren sie richtig verärgert. Das hat er auch spüren müssen. Und wir mussten das auch spüren. Viele Jahre später haben sie meine Kollegin Anke Leweke und die andere Kollegin in Teheran festgesetzt und auch fest gehalten. Und gesagt, wir schmuggeln Filme. Also wir hatten ein ganz schwieriges Verhältnis. Ich bin immer zum Botschafter gerannt."

Marodes Gebäude – marodes Regime

Hintergrund der aktuellen Verhaftungen ist der Einsturz eines maroden Gebäudes in der iranischen Stadt Abadan im Mai mit 43 Toten. Es kam daraufhin zu Protesten der Bevölkerung und zu Polizeigewalt. Die Filmemacher Rasoulof und Mostafa al Achmad sowie 70 andere Filmemacher solidarisierten sich, forderten ein Ende der Repression. Gegen ihre Festnahme hatte nun Panahi protestiert, was wiederum zu seiner Verhaftung führte.

"Es sind alle total nervös, ganz schön nervös", sagt Dieter Kosslick. "Man will die Speerspitze brechen. Man lernt ja von den großen Ländern Sowjetunion und Belarus und allen anderen, wie man das macht. Man muss die Leute einschüchtern, und das sind ja nun bekannte Oppositionelle, Panahi und Rasoulof und die anderen auch. Ja, da will man ein Exempel statuieren."

Die Proteste schwelen schon länger, sagt die deutsch-iranische Journalistin Shahrzad Osterer, die auch für den Bayerischen Rundfunk arbeitet. Sie ist in Teheran aufgewachsen und verfolgt die derzeitigen Entwicklungen im Land mit Sorge: "Dieser Einsturz ist so etwas wie ein Höhepunkt von vier Jahrzehnten sozialer, politischer und ökologischer Vernachlässigung, basierend auf Missmanagement und Korruption gewesen. Und das Regime hat jetzt wirklich große Angst. Diese Proteste beschränken sich seit Jahren nicht mehr auf die Hauptstadt Teheran und kommen von allen möglich in Schichten. Und haben auch mittlerweile eine gewisse Kontinuität erreicht. Es gibt klare Forderungen der Demonstranten, und das konnte man in der letzten Zeit immer lauter auf der Straße hören, nämlich: Die Mullahs müssen weg."

Mehr internationaler Druck

Es gilt nun, den internationalen Druck zu gestalten und Öffentlichkeit herzustellen, um die Künstler freizubekommen, sagt Mariette Rissenbeek von der Berlinale. Aber: Die Möglichkeiten eines Festivals sind begrenzt, und man möchte auch nicht riskieren, dass iranischen Produktionen und ihren Machern künftig der Weg in die Internationalität völlig versperrt wird. "Wir möchten auch künftig iranische Filme und Filmschaffenden hier in Berlin begrüßen können, sodass jetzt eine Attacke auf die iranische Regierung für uns nicht der richtige Weg wäre", sagt Rissenbeek.

Cinema Iran, das 7. Iranische Filmfestival München, dauert vom 13. bis 16. Juli 2022. Veranstaltungsort: Gasteig HP8 in Sendling. Näheres zum Programm unter cinema-iran.de

