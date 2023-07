Festival "Water and Sound" - Ein Hoch auf das Wasser

Die Musik des Mittelmeerraums steht beim "Water and Sound"-Festival in Augsburg in diesem Jahr im Mittelpunkt. Mit dabei sind Gruppen aus Frankreich, Marokko, dem Libanon, aus Süditalien und Zypern. Die prominente kurdische Sängerin Aynur wird mit dem Ensemble der Augsburger Philharmoniker auf der Freilichtbühne am Roten Tor auftreten, auch eine Gruppe aus Südkorea wird spielen.

Musik, Performance und Diskussion

Am Freitag zieht die interaktive Performance "Wasservogel" vom Siebentischpark entlang der Augsburger Kanäle und Wasserwege in die Innenstadt, musikalisch begleitet von den Klängen der Express Brass Band und dem Kinact Collective.

Im Rahmenprogramm gibt es Gespräche mit Künstlern, Diskussionsrunden und eine Ausstellung. Dabei werden in Zusammenarbeit mit dem Welterbe-Büro unter anderem elementare Bezüge zwischen Mensch, Musik, Ökologie und der Bedeutung der Ressource Wasser hergestellt. Zum Festival-Auftakt am Abend geht es in einer Diskussionsrunde um das Thema Wasserethik. Unter dem Titel "Water ist Life" gehen zwei Wissenschaftlerinnen der Frage nach, welche ethischen Prinzipien uns beim Umgang mit Wasser leiten.

Neue musikalische Begegnungen

Weltmusik-Festival "Water and Sound" ist aus dem Festival der Kulturen hervorgegangen und bietet an den beiden kommenden Wochenenden Konzerte, Kunst, Performance und Gespräche mit internationalen Künstlern und Wissenschaftlern, an verschiedenen Orten in Augsburg. Teilweise ist der Eintritt frei. Das Festival soll neue Kollaborationen anstoßen und musikalische Begegnungen schaffen.