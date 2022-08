Festival Junger Künstler: Auch ukrainische Soldaten sind dabei

Im Bayreuther Jugendkulturzentrum geht es zu wie in einem Bienenstock. Überall ist Musik zu hören. Dazu permanentes Telefonklingeln. Es geht um den Transport von Instrumenten, Verpflegung vor Ort, Technik – und manchmal sind es auch ganz alltägliche Dinge, um die sich die künstlerische Betriebsdirektorin des Festivals Junger Künstler, Isabel von Bredow-Klaus, kümmert.

Festival Junger Künstler: 400 Teilnehmer aus 20 Nationen

Das Festival Junger Künstler ist das älteste Musikfestival Europas, das ein Programm voller Workshops, Open Air Konzerte und Auftritte junger Musiker und Musikerinnen aufweist. 400 Teilnehmende aus mehr als 20 Nationen sind in diesem Jahr dabei, 80 Veranstaltungen stehen auf dem Programm. Damit das alles auch reibungslos über die Bühne gehen kann, passiert im Hintergrund unglaublich viel.

70 Musikerinnen und Musiker aus der Ukraine dabei

Die Folgen der Pandemie beschäftigen die Macher und Macherinnen des Festivals. Nicht nur: auch der Krieg in der Ukraine . Das Festival will eine kulturelle Brücke schlagen – und so wurden um die 70 Musikerinnen und Musiker aus der Ukraine nach Bayreuth geholt. Darunter auch Wehrpflichtige und Soldaten, die auf Bitten von Intendantin Sissy Thammer eine Sondererlaubnis des Innenministeriums bekommen haben.

Orchester auf Initiative von Oksana Lyniv gegründet

Die Mitglieder des Orchesters sind zwischen zwölf und 22 Jahre alt. Ihr Repertoire ist vielseitig, der Schwerpunkt liegt aber auf der Musik von ukrainischen Komponisten. Sie alle sind Teil des Jugendsymphonie-Orchesters der Ukraine. 2016 auf Initiative von Dirigentin Oksana Lyniv geründet. Die im vergangenen Jahr ihre Premiere am Grünen Hügel bei den Richard-Wagner-Festspielen feierte.

Hip-Hop beim Festival Junger Künstler in Bayreuth

Neben klassischen Klängen sind in diesem Jahr aber auch ganz andere Stile zu hören. Und zwar Hip-Hop. Zeitgemäß und zeitlos will das Festival sein – und bis zum 20. August zeigen, welch verbindende Kraft Musik haben kann. Über alle Nationen hinweg.