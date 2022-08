Festival am Starnberger See feiert den Humor

Nach der zermürbenden und wenig unterhaltsamen Covid-Zeit hat die Initiative FORUM HUMOR UND KOMISCHE KUNST e.V. gemeinsam mit dem Buchheim Museum der Phantasie wieder eine neue Ausgabe des Festival des Humors und der komischen Kunst auf die Beine gestellt.

Zu Gast sind Mitte September die Helmfried von Lüttichau und Bruno Jonas mit ihren aktuellen Programmen. Außerdem bevölkern komische Gestalten und Wesen von Mia Böddecker, Alto Hien und Erwin Schwentner noch bis zum 18. September den Klostergarten Bernried. Das Festival profitiert natürlich auch von der Toplage Starnberger See: So erweitern die Veranstalter den Ausstellungsraum in den öffentlichen Raum beziehungsweise in die umliegende Landschaft: Ein "Humorparcours" mit 30 Cartoons von 18 bundesweit bekannten KarikaturistInnen säumt den Seeweg vom Buchheim Museum bis zum Kloster Bernried. Er führt durch den "Lachwald", installiert von David Berlinghof und erfüllt vom Lachen großer Humorkünstler und kleiner Naturtalente.

Die große Sommerausstellung im Buchheim Museum ist dieses Jahr dem Meister der komischen Malerei, Rudi Hurzlmeier, gewidmet und läuft noch bis zum 25. September. Mit dabei sind wieder große Namen aus der Kabarett- und Karikaturistenszene sowie ein erweitertes Programm mit Veranstaltungen, Workshops und Kasperltheaterfest für die ganze Familie. Neu ist außerdem eine Fachtagung zur Heilkraft des Humors in der Klinik Höhenried.

Forum Humor: Eine Heimat für den Humor in Bayern

Die Initiative Forum Humor und komische Kunst e.V. möchte dem Humor und der Komischen Kunst mit all ihren Facetten in einer eigenen Institution eine Heimat geben. Hierfür soll eine völlig neuartige Kultureinrichtung entstehen, die Ausstellungsraum, Treffpunkt, Bühne, Humorakademie, Agentur sowie Künstlerateliers vereint. Erster Inspirator der Initiative ist Gerhard Polt. Unterstützer sind unter anderem Eckart von Hirschhausen, Hape Kerkeling, Luise Kinseher, Bruno Jonas, Michaela May, Dieter Kosslick, Axel Hacke, Marcus H. Rosenmüller und viele mehr. Auch ohne eigenes Haus ist das Forum Humor zwischenzeitlich aktiver Veranstalter humoristischer Kulturevents.