Festival Europäische Wochen: Veranstalter mit positivem Fazit

Die Bilanz der 69. Festspiele Europäische Wochen (EW) fällt durchweg positiv aus: Trotz deutlich verminderter Platzkapazitäten seien 6.500 Tickets verkauft worden, teilten die Verantwortlichen mit. Dazu kamen 1.000 Besucherinnen und Besucher zu den kostenfreien Veranstaltungen.

Die allermeisten Veranstaltungen waren ausverkauft, die Nachfrage war deutlich stärker als das Platzangebot, heißt es in einer Mitteilung.

Instabile Wetterlage störte gelegentlich

Intendant Carsten Gerhard betont: "Das Publikum hatte nach langen Pandemie-Monaten wieder Lust und Vertrauen, in unsere Veranstaltungen zu gehen." Die meisten der 15 angesetzten Open-Air-Aufführungen hätten trotz unstabiler Wetterlage wie geplant durchgeführt werden können. Viermal mussten Konzerte ins Innere verlegt, beziehungsweise unterbrochen werden. Das wegen einer Unwetterwarnung abgesagte Abschlusskonzert "Bilder einer Ausstellung" auf der Passauer Waldbühne soll nach Möglichkeit nachgeholt werden.

Weitere Veranstaltungen im September

Trotz des offiziellen Endes gehen die diesjährigen Europäischen Wochen im Herbst in die Verlängerung. Die Theaterperformance "Night Nigil" findet am 29. September statt. Am 30. September spielt Ulrich Tukur mit seinen Rhythmus Boys in der Stadthalle Pocking.

70 Jahre Europäische Wochen

Die EW wurden 1952 von amerikanischen Offiziere zusammen mit der Stadt Passau mit dem Ziel der Völkerverständigung ins Leben gerufen. Heute sind sie ein Festival mit etwa 40 Veranstaltungen in drei Ländern. Nächstes Jahr feiern die EW ihr 70-jähriges Bestehen.