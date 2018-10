Festgefahrene Fronten im Streit um documenta-Kunstwerk

Eine Mehrheit aus SPD, CDU und AfD im Kasseler Stadtrat hatte im Juni dagegen gestimmt, den Obelisken auf dem repräsentativen Königsplatz stehen zu lassen, wie es Olu Oguibe kategorisch gefordert hatte. Stattdessen sollte das Kunstwerk auf einen weniger zentralen Ort umziehen, zunächst war der Holländische Platz im Norden von Kassel im Gespräch. Die AfD sprach derweil sogar von "entstellter Kunst" und wollte gegen den afrikanischen Künstler demonstrieren, wovon sie dann aber doch kurz vor dessen Besuch in Kassel Abstand nahm. Kompromiss-Versuche lehnte Oguibe ab, darunter auch den Vorschlag des Stadtrats vom 24. September, die Treppenstraße am Friedrichplatz als Standort in Aussicht zu nehmen. Daraufhin wurde der Obelisk gestern abgebaut und in einem Bauhof eingelagert.

Positionen nicht in Übereinstimmung zu bringen

In einer Pressemitteilung der Stadt hieß es: "Der Abbau des Obelisken war auf den Morgen des verkaufsfreien und verkehrsruhigen Tages gelegt worden, um die Beeinträchtigungen in der Königsstraße möglichst gering zu halten und die größtmögliche Sicherheit zu gewährleisten." Die Stadt respektiere die Haltung des Künstlers, so die Pressemitteilung, "der auch in seiner jüngsten öffentlichen Stellungnahme betont hat, dass er sein Kunstwerk explizit für den Königsplatz geschaffen habe". Dem stünden aber die demokratischen Beschlüsse der Stadtverordnetenversammlung entgegen, die für die Verwaltung bindend seien – zwei Positionen, die leider nicht in Übereinstimmung zu bringen seien. Die 126 000 Euro, die bei einer Spendenaktion zum Ankauf des Kunstwerks zusammengekommen waren, sollen nun wieder an die Geldgeber zurückerstattet werden.