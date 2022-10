Fest der Kultur im Museum der Bayerischen Geschichte

Ein "Fest der Kultur" findet am kommenden Wochenende im Museum der Bayerischen Geschichte in Regensburg statt. Ab Samstagmorgen (8. Oktober, 9 Uhr) gibt es im und um das Museum mehrere Auftritte von Künstlern, die für unterschiedliche Facetten der bayerischen Kultur stehen. Am Samstagabend lädt das Haus der Bayerischen Geschichte zur Bayern2-Zündfunkparty ein. Der Eintritt ist während der beiden Festtage frei.

"Fest für ganz Bayern"

Schließlich verspricht der Veranstalter, ein "Fest für ganz Bayern" anbieten zu wollen. "Von Aschaffenburg bis Chiemgau - fast aus allen Regierungsbezirken ist ein Künstler vertreten", sagt Erwin Maurer vom Haus der Bayerischen Geschichte, der für das Programm an beiden Tagen verantwortlich ist.

Vielfalt der bayerischen Kultur

Ein Highlight mag Maurer nicht benennen. "Jeder einzelne ist in seinem Genre wirklich ein Highlight. Das fängt an bei "DeSchoWieda", deren Hits letztes Jahr durch die Decke gegangen sind. Oder der Autor Su Turhan, der die Romane über den Münchner Kommissar Pascha geschrieben hat und eine Lesung halten wird." Das Programm soll die Vielfalt der bayerischen Kultur widerspiegeln, so Maurer.

Minister kommt zur Eröffnung

"Ob Blasmusik oder Popkultur, Kinder- oder Improvisationstheater, ein Literaturcafé mit Comics, Gedichten und Geschichten, hochkarätiges Kabarett, Filme von Kulturpreisträgern, Tanz im Dirndl zu Volksmusik oder im trendigen Look zu Pop, Rap und Co., Kunsthandwerk aus Glas, Granit, Bronze, Holz und Metall - alle Sparten der Kultur werden gefeiert", heißt es in der Einladung zum Fest, das am Samstag (11 Uhr) vom bayerischen Wissenschafts- und Kunstminister Markus Blume offiziell eröffnet wird.

Bayern2-Zündfunkparty

Mit dem Fest will das Museum einen Beitrag dazu leisten, dass der Kulturbetrieb in Bayern auch eine Zukunft hat. "Nach den Einschränkungen durch die Pandemie wollen wir den Künstlern eine Bühne bieten, um aufzutreten und den Leuten eine Freude zu bereiten", sagt Maurer. Am Samstagabend (20 Uhr bis 1 Uhr) verwandelt sich das Foyer zur Bühne für die Bayern2-Zündfunkparty, unter anderem mit der Band "What Are People For" und der Underground-Pop-Newcomerin "INGA".

Am Sonntag geht es dann etwas traditioneller zu: Zur bayerischen Wirtshauskultur gehört natürlich das Frühschoppen, das mit Lesungen lokaler Autoren und Filmen und Reportagen des BR-Fernsehens abgerundet wird. Den Abschluss des "Fest der Kultur" bildet am Sonntagabend (19 Uhr) Lizzy Aumeier.