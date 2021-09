Fernsehpreis: BR-Koproduktion "Oktoberfest 1900" ausgezeichnet

Die Event-Serie "Oktoberfest 1900" erzählt vom Kampf zweier Bierdynastien um die Vormachtstellung auf dem größten Volksfest der Welt. In drei Doppelfolgen wird das München um die Jahrhundertwende geschildert, mit dem Aufstieg des Kapitalismus und mit schicksalhafter Liebe im Privaten. Die Serie von Zeitsprung Pictures in Zusammenarbeit mit Violet Pictures und Maya Production, in Koproduktion mit dem BR (federführend), der ARD Degeto, MDR und WDR wurde bei der Verleihung des Deutschen Fernsehpreises am Donnerstagabend als "Bester Mehrteiler" ausgezeichnet. Ebenfalls für "Oktoberfest 1900" erhielt Michael Klaukien den Preis für die "Beste Musik Fiktion".

Würdigungen für das zurückliegende Fernsehjahr

Der Deutsche Fernsehpreis wurde zum insgesamt 22. Mal verliehen. Er wird von ARD, RTL, SAT.1, ZDF und der Deutschen Telekom gestiftet, um "die herausragenden Leistungen des zurückliegenden Fernsehjahres im Rahmen einer TV-Gala zu würdigen".

Ausgezeichnet wurden unter anderem: als Bester Fernsehfilm "Für immer Sommer 90" (ARD/Degeto/Florida Film), als Beste Unterhaltungsshow "Wer stiehlt mir die Show? (ProSieben/Florida Entertainment) und als Beste Information "Markus Lanz" (ZDF/Mhoch2 TV/Fernsehmacher). Beste Schauspielerin wurde Petra Schmidt-Schaller, bester Schauspieler Sascha Alexander Geršak. Beide waren in dem Mehrteiler "Die Toten von Marnow" (ARD) zu sehen gewesen. Bei Geršak floss zudem seine Leistung in "Polizeiruf 110: Der Verurteilte" (ARD) in die Entscheidung ein.