Fernsehfestival Prix Jeunesse International wieder in Präsenz

Nach zwei Jahren coronabedingter Pause trifft sich auf dem Prix Jeunesse International in München die Welt des Kinderfernsehens wieder in Präsenz. Allerdings würden viele Programmpunkte auch weiter online präsentiert. Auf dem Festival tauschen sich vom 10. bis 15. Juni Expertinnen und Experten aus aller Welt über die Qualität von Kinderprogrammen aus. Am Ende sollen dann mehrere hundert Kinderfernsehschaffende über die besten Programme abstimmen.

Für den etablierten Wettbewerb sind Kinder- und Jugendprogramme aus den vergangenen zwei Jahren eingereicht worden. Die Wettbewerbskategorien sind unterteilt in die Altersgruppen "Bis 6 Jahre", "7–10 Jahre" und "11-15 Jahre", jeweils noch getrennt in "Fiction" und "Non-Fiction". Die Bandbreite an Programmen umfasst dabei alle Genres, die es im Kinderfernsehen gibt: von Dramaserien über Dokumentationen bis hin zu Wissensformaten. Insgesamt 400 Sendungen aus 58 Ländern wurden zum diesjährigen Festival eingereicht. In die Finalrunde haben es 97 Sendungen aus 41 Ländern geschafft. Deutschland ist mit insgesamt sechs Beiträgen vertreten.

Prix Jeunesse ist der angesehenste Preis in der Kinderfernsehszene

Neben Preisen in den Hauptkategorien des Festivals, die sich in fiktionale und non-fiktionale Formate sowie nach Altersgruppen unterteilen, verleihen eine deutsche Kinderjury und eine internationale Jugendjury jeweils zwei eigene Auszeichnungen, wie es heißt. Auch Unicef und Unesco ehrten Programme; zudem gebe es einen "Gender Equity Preis" für eine Sendung, die sich innovativ mit Geschlechterrollen auseinandersetze.

Der Prix Jeunesse International gilt als der angesehenste Preis in der internationalen Kinderfernsehszene. Er wird seit 1964 alle zwei Jahre beim BR verliehen, in diesem Jahr zum 30. Mal.

