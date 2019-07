Statt Fernreise: Mit 10 Serien um die Welt

An African City

Die fünf sehr unterschiedlichen Freundinnen NanaYaa, Zainab, Ṣadé, Ngozi und Makena sind in den USA und Großbritannien aufgewachsen, jetzt wollen die erfolgreichen Karrierefrauen das Land kennenlernen, aus dem ihre Eltern stammen. Während die Radiomoderatorin NanaYaa sich nicht zwischen ihrem Ex-Freund und einer neuen Liebe entscheiden kann, wartet die religiöse Ngozi weiter auf ihren Traummann. Und auch wenn sich die Gespräche in "An African City" oft um Männer drehen, steht die Frauenfreundschaft an allererster Stelle. Die ghanaische Webserie ist angelehnt an "Sex & The City" aber viel, viel besser und nimmt das Publikum mit in eine pulsierende, aufregende Stadt, die man aus dieser Perspektive in Serien sonst nicht zu sehen bekommt.

Reiseziel: Accra, Ghana

Boarding bei: Youtube (im englischen Original mit englischen Untertiteln)