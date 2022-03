"Ferne Gestade": Abdulrazak Gurnahs Roman über Flucht und Exil

"Ich bin Flüchtling. Asylbewerber. Diese Worte sollte man nicht auf die leichte Schulter nehmen, auch wenn man so an sie gewöhnt ist, dass sie einem alltäglich erscheinen. Ich bin am Spätnachmittag des 23. November vergangenen Jahres auf dem Flughafen Gatwick angekommen."

Eine Szene zu Beginn von Abdulrazak Gurnahs Roman "Ferne Gestade". Ein Flüchtling bittet um Asyl. Saleh Omar alias Mr. Shaaban, Mitte 60, aus einem afrikanischen Land, das ungenannt bleibt. Dass er fließend Englisch spricht, ahnt der Grenzbeamte nicht. Seine Aufgabe ist es, Flüchtlinge, Fremde ohne Visum abzuweisen. Hinter dem höflichen "Sir", seinem Lächeln, der britischen Großzügigkeit lauert Ablehnung gegen afrikanische Flüchtlinge, gegen den "zankenden Pöbel aus ausgedörrten Savannen", heißt es im Roman "Ferne Gestade". Abdulrazak Gurnah schreibt aus Erfahrung: "Ich schreibe, vermute ich, über Ungerechtigkeit; darüber, was ich um mich herum sehe; wie Kinder, Frauen oder machtlose Menschen von den Mächtigen behandelt werden, wie die Mächtigen Macht ausüben. Und ich versuche, wahrhaftig darüber zu schreiben."

Ein Flüchtling kommt im Exil an

Mit großem psychologischen Gespür skizziert Abdulrazak Gurnah die Eröffnungsszene; die Demütigungen und Verwundungen, die Ratlosigkeit auf beiden Seiten, Gedanken des Flüchtlings, seine Verachtung, die das Gegenüber demaskieren; die Lüge – er spreche kein Englisch –, die das Tor ins Exil öffnen soll. Bis er tatsächlich in einer kleinen englischen Stadt am Meer strandet. Aber die aktuelle Asyl-Frage ist für den Nobelpreisträger nur der Ausgangspunkt für die Rückschau auf eine versunkene multikulturelle Welt, ein Geflecht aus Sprachen, Religionen, Ethnien, ob in Sansibar oder Tansania bleibt offen; eine Welt, in die der Wind Kaufleute verschiedenster Herkünfte weht und mit ihren Datteln, dem Tabak und dem Weihrauch, Weltanschauungen und Traditionen. Auch wenn Abdulrazak Gurnah die meiste Zeit in England lebte, es zieht ihn immer wieder zurück. "Ich schreibe über das, was ich kenne, auf sehr intime Weise. Aber ich schreibe, hoffe ich, nicht nur über Sansibar. Dieser Ort könnte auch ein anderer sein. Aber diesen Ort kenne ich gut, ich kann eher in Details und seine Intimität eindringen als an jedem anderen Ort. Das ist eine Möglichkeit, daraus eine Metapher zu machen und zu sagen, andere Orte sind auch so."

Rückschau auf eine versunkene multikulturelle Welt

Mitte der 90er-Jahre begegnen sich die zwei Hauptakteure: Der Asylbewerber und sein Dolmetscher, die sich, ein Zufall, seit langem kennen; beide mit dem schweren seelischen Gepäck politischer Konflikte und familiärer Erbstreitigkeiten, von Neid, Gier, Rache. Der Dolmetscher Latif, der seiner zerrütteten Familie entrann, in der DDR studierte und in England Literaturdozent und Autor wurde. Und Saleh Omar, einst ein wohlhabender Möbelhändler, jetzt ein Exilant, der wie verloren in Möbelhäusern umherstreift; und ausgerechnet den Namen von Latifs Vater annahm, des Mannes, den er vor Jahren ruinierte. Nun ist Saleh Omar gezeichnet vom Martyrium, das er in seinem Land erlitt, von Folter, Haft und Isolation auf einer Gefangenen-Insel.

"Im Fall von Sansibar war es eine Revolution in einer Gesellschaft, ein rassistisches Ereignis in einer vielsprachigen, multiethnischen Gesellschaft. Das Ergebnis war eine Rassifizierung der Politik und des Staates, es führte zu Vertreibungen, zu Tod und Verhaftungen und zum Umsturz der mehrsprachigen, multikulturellen Welt und dem Anschein, man könne sie säubern und ein afrikanisches Land daraus machen. Ich bin froh, dass dies nicht gelungen ist, aber es hat viel Leid verursacht", sagt der Schriftsteller im Interview mit dem Bayerischen Rundfunk.

Geschichten vom Fortgehen und nie Ankommen

Abdulrazak Gurnah erzählt Geschichten vom Fortgehen und nie Ankommen, ohne Anfang und Ende, in einer Fülle von Exkursen. So wie man bei einem orientalischen Händler lange Tee trinkt und Geschichten austauscht, während Handel reift, so erzählt Gurnah episodisch, reiht Geschichte an Geschichte, Biographie an Biographie, Szenen aus diesem ostafrikanischen Kosmos, diesem Kaleidoskop der Erinnerungssplitter mit immer neuen Bildern, bevor er zum Kern des Romans kommt, der alte Wahrheiten in Frage stellt und neue offenbart. Die Wahrheit ist ein Trugschluss, und die Vergangenheit hat Omar gezeichnet. Melvilles "Bartleby" steht Pate, die Geschichte eines Mannes, der sich, angesichts der Ignoranz seiner Umwelt, allem verweigert und verstummt, bis zu Haft und Tod. Auch Saleh Omar sagt immer wieder dieses "I would prefer not do". "Er wehrt sich nicht, er zieht es einfach vor, nichts zu sagen." sagt der Autor dazu. "Und ich denke, die Wirkung und die Schönheit der Geschichte liegt in seiner Sanftmut. Er kann sanft widerstehen, bis zum Ende, bis er stirbt. Es ist keine siegreiche Geschichte, aber doch eine Feier der Machtlosigkeit und der Fähigkeit, Würde zu bewahren."

Ein Einblick in die Gesellschaft Ostafrikas

Omar bleibt nicht in Bartlebys seelischem Gefängnis. Er öffnet sich am Ende, auch dem früheren Kontrahenten. Abdulrazak Gurnah erzählt das ohne Pathos, aber in aller Weitschweifigkeit und in komplizierten Familien-Konstellationen. Zu komplex die Erbstreitigkeiten, zu schemenhaft die politische Kulisse, die Massaker, Attentate, blutige Willkür, Plünderungen, Hass und Chaos nach der Unabhängigkeit, im Zuge der Nationalisierung. Fesselnd aber der Einblick in Ostafrikas Gesellschaft; großartig die Figurenzeichnung, das allgemein Menschliche, die Einsicht, wie Menschen einander belügen, betrügen, misshandeln und trotz allem zueinanderfinden können. "Ich nehme an, der Optimismus in diesem Roman besteht darin, dass in dem Verstehen der Geschichten des jeweils anderen tatsächliche eine Chance erwächst."

"Ferne Gestade": der Roman von Literaturnobelpreisträger Abdulrazak Gurnah war lange vergriffen, jetzt liegt er wieder vor (Penguin).