"Ferienmüde": Valentin Groebner über unsere Reiseunlust

Ferienbeginn – diesem Wort wohnte auch schon mal mehr Magie inne als in diesen Zeiten. Corona trübt die Reiselust der Deutschen – man könnte fast meinen, der Reiseweltmeister ist ferienmüde geworden. "Ferienmüde. Als das Reisen nicht mehr geholfen hat", so nennt der Historiker Valentin Groebner ein schmales Buch, das er rechtzeitig zum Ferienbeginn vorgelegt hat. Knut Cordsen hat mit Valentin Groebner, der Professor für Geschichte an der Universität Luzern ist, gesprochen.

Knut Cordsen: Als ich Sie vor einigen Tagen für dieses Interview anfragte, antwortete mir Ihr Verlag, Sie seien im Urlaub. Sind Sie selbst noch nicht ferienmüde?

Valentin Groebner: Es war kein richtiger Urlaub. Ich musste aus familiären Gründen nach Wien und habe daraus eine kleine Reise gemacht. Da ist man einen Tag unterwegs. Ich habe zwei Tage draus gemacht.

"Ferien sind imaginäre Stillstellungen der Zeit durch Bewegung", lese ich bei Ihnen. Bis vor kurzem galt der Tourismus mit den Worten des Italieners Marco d’Eramo als die Schwerindustrie des 21. Jahrhunderts. Die Zahlen belegen es: Fast anderthalb Milliarden Menschen waren 2019 als Touristen unterwegs weltweit. Braucht es wirklich nur eine Pandemie, eine "große Stillstellung", wie Sie sie nennen, um diesen schwerindustriellen Komplex zum Einsturz zu bringen?

In der Schweiz in der Mitte des 19. Jahrhunderts – Sie sehen, ich antworte als Historiker – da hieß die Branche "Fremdenindustrie". Es war von Anfang an eine Industrie. Die Industrie der Anti-Industrie, des Verschwindenlassens von Arbeit in einer Welt, in der im industrialisierten Europa Arbeit überall war, Arbeit und Dreck und große, dunkle Fabriken, da war das Entkommen aus der Arbeit dann eine Wachstumsbranche. Aber diese Wachstumsbranche hat eine bewegte Geschichte mit ganz vielen Aufs und Abs und plötzlichen Groundings, wie man in der Schweiz so schön sagt, also mit Stillstellungen. Denn das ist nicht die erste große Stillstellung des Tourismus. Das ist nur die erste, die wir als Zeitgenossen das 21. Jahrhunderts erleben.

Längst ist das Zeitalter des Post-Tourismus ausgerufen worden. "Detourism" ist auch so ein Schlagwort: ein sich anti-touristisch gebender Alternativ-Tourismus, der aber nicht verbergen kann, dass er auch nur eine Variante des klassischen Tourismus ist.

Aber das waren doch alles Wachstumsschübe. "Anders reisen" heißt seit den 70er-Jahren, seit den 90er-Jahren nichts anderes als noch mehr reisen. Der Tourismus ist die Branche – wie die Autoindustrie –, die ihren Kunden ununterbrochen ein Entkommen vor dem eigenen Erfolg versprechen muss. Denn auf der einen Seite will ich an all diese berühmten Orte fahren. Auf der anderen Seite will ich dort ja eigentlich nicht viele andere Touristen treffen, obwohl das gar nicht anders geht bei Wachstumsraten wie in den letzten 50 Jahren.