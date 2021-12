Fentanyl-Missbrauch: Tödlicher Drogen-Mix erschüttert Hollywood

Die Zahl der Opfer ist erschütternd: Zwischen April 2020 und April diesen Jahres starben in den USA rund 100.000 Menschen an Drogenmissbrauch, mehr als an Verkehrsunfällen und Schießereien zusammen genommen. Vor allem Opiate, darunter das extrem wirkmächtige Schmerzmittel Fentanyl, forderten abermals tausende von Menschenleben: Das National Center for Health Statistics zählte genau 75.673 Fälle, deutlich mehr als im Jahr zuvor (56.064), wie es am 17. November bekannt gab. Und speziell in der kalifornischen Unterhaltungsbranche sind Beobachter alarmiert, weil dort viele Drogenkonsumenten Fentanyl mit Substanzen kombinieren, die eine gegenteilige Wirkung haben, also aufputschen statt beruhigen. Dazu gehört vor allem Kokain, aber auch das gegen Konzentrationsschwäche verordnete "Adderall", eine Mischung aus Amphetaminen. Auch das angstlösende Alprazolam wird mit Opiaten eingenommen.

Drei Comedians starben durch Drogen-Mix

Das Branchenblatt "Hollywoodreporter" beschäftigt sich mit einer ganzen Reihe von spektakulären Fällen der letzten Monate, bei denen die Polizei Drogen-Partys sprengte und teilweise sehr junge Konsumenten in letzter Minute vor dem Tod bewahrte. So sei es am 25. September in einer Super-Villa in Brentwood, die dem Präsidenten der maßgeblichen Talentagentur Creative Artists Richard Lovett gehört, unter Minderjährigen zu zwei Fällen von Überdosierungen gekommen, beide Betroffene überlebten.

In einer Villa in Venice waren zwei Wochen zuvor drei bekannte Comedians und Drehbuchautoren an einem Fentanyl/Kokain-Gemisch gestorben: Fuquan Johnson, Natalie Williamson und Ricky Angeli. Eine vierte Konsumentin, Kate Quigley, überlebte knapp. Sie sagte: "Es gibt so vieles, was ich dazu sagen will, aber ich bin noch nicht bereit dazu. Eines Tages wird es soweit sein. Bis dahin ist alles, was ich sagen kann: Sagt Euren Leuten jeden Tag, dass ihr sie liebt. Bleibt gesund. Und haltet das Leben bitte nicht für eine Selbstverständlichkeit wie ich. Das werde ich nie mehr tun."

Polizei sieht beängstigenden Trend

Auch der Schauspieler Michael K. Williams ("Bullet – Auge um Auge", "The Wire") starb an einem Mix aus Kokain, Heroin und Fentanyl, ebenso wie 2018 der Rapper Mac Miller. Schon zwei Milligramm Fentanyl reichen aus, um einen gesunden, nicht daran gewöhnten Menschen zu töten, so eine Medizinerin im "Hollywoodreporter". Überdosierungen seien daher an der Tagesordnung, das Abhängigkeitspotential "50 Mal stärker" als bei Heroin.

Die Polizei von Los Angeles kann das bestätigen: Dort gab es 2019 noch 420 Fentanyl-Tote, ein Jahr später waren es schon mehr als 1.000, und in diesem Jahr sollen es nach vorläufiger Zählung noch mehr sein.