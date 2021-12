Fenstergeschichten: Theater vor dem "Bellevue di Monaco"

Eine Kreuzung mitten in München. Es ist kalt und es regnet. Ein paar Leute kommen mit Kopfhörern und Glühwein in der Hand über die Corneliusstraße im Glockenbachviertel gelaufen. Mit ihren Wintermänteln und Mützen bilden sie eine kleine Menschentraube an der Ecke. Der 52er MVV-Bus zum Tierpark schnauft vorbei Richtung Gärtnerplatz. Es scheint ein ganz normaler dunkler Abend an einer ganz normalen dunklen Kreuzung zu sein. Doch das Haus gegenüber fängt auf einmal an zu leuchten. Und immer mehr Menschen mit Kopfhörern finden in der Dunkelheit zusammen. Es wird getuschelt, und die Blicke richten sich auf die Fassade gegenüber. Der Schriftzug des "Bellevue di Monaco" funkelt den Zuschauern entgegen.

Jenes grüne Haus an der Ecke, das Wohn- und Kulturzentrum für Geflüchtete, welches seinen leuchtenden Sportplatz auf dem Dach trägt wie eine Krone, lädt an diesem Abend zum Theater ein. Ein Fassadenschauspiel, ein Musical-Theater, erzählt hier die Geschichten der Menschen hinter der Fassade. Es ist ein beinah voyeuristischer Blick in die Zimmer und Stimmung jenes besonderen Hauses. Die Fenster leuchten wie die Türchen eines Adventskalenders, im Erdgeschoss lachen die Menschen im Café, während über ihren Köpfen eine Inszenierung beginnt.

Gelassen und rastlos dem Chaos widerstehen

Fünf erleuchtete Balkone, die Bühne ist die Kreuzung selbst. Der Regisseur Demjan Duran hat das Stück "Zentralperspektive – Stillleben mit schönen Aussichten" gemeinsam mit dem Musiker Giovanni Berg und der Autorin Naomi Wehran, sowie den Bewohnern des Hauses entwickelt. Ein Rollladen öffnet sich wie ein Theatervorhang, und schon beginnt in den Kopfhörern die Stimme von Katharina Stark zu erzählen. Mit dramatischer Musik wird der Zuschauer von der endlosen Leere des Universums bis in die hellen Räume des Hauses geführt. Es geht um die Geschichten hinter den Fenstern, aber auch um den Austausch mit den Zuschauern – denn das Geschehen auf der Straße lässt sich nur schwer von der Fassadenschaubühne trennen.

Das Stück erzählt von der Dunkelheit der Stadt und von der Einsamkeit. Vom "Bellevue di Monaco" und seinen Wurzeln, doch auch von der Ratlosigkeit seiner Bewohner. Es berichtet vom Leben der vier Protagonisten die hier wohnen, die gelassen und dennoch rastlos dem Chaos widerstehen, um auf schönere Aussichten zu warten – wie auch der Name des Hauses schon sagt. Während das Licht aus verschiedenen Fenstern strahlt, blicken die blauen Vorhänge verstohlen auf die Menschen an der Kreuzung herunter.

Das Schattenspiel nimmt seinen Lauf, und sowohl auf dem Balkon, als auch oben auf dem Dach bestimmen dunkle Figuren das Geschehen und man fragt sich stets, ob das Geschehen unten auf der Straße Teil der Inszenierung ist. Ob der Mann im gelben Regenmantel an der Bushaltestelle auf der Bühne steht, oder einfach nur auf den Bus wartet. Ob die Frau auf Krücken mit dem silbernen Luftballon das Geschehen mitbestimmt, oder einfach nur vorbeiläuft. Und ob das Taxi an der Ecke mit dem lächelnden Fahrer ein Zufall ist.

Hinter jedem Fenster steckt eine Geschichte

Dazu spielt eine Maultrommel mit elektronischer Musik den Takt der Straße. Der Bus zum Ostbahnhof rauscht knapp an den Zuschauern vorbei. Die leuchtenden Geschichten lassen einen beinahe die Kälte und den Schneeregen an der Kreuzung vergessen. Auch sie werden Teil der Inszenierung.

Für den Regisseur Demjan Duran ist das Theaterstück ein Beispiel für den Zusammenhalt: "Diese Protagonisten und Geschichten finden trotz ihrer Einsamkeit zueinander, und das ist die Idee, dass sie von dieser Einsamkeit in eine Form der Zugehörigkeit finden. Auch wenn es nur in einem Gebäude ist. Denn eigentlich steht dieses Gebäude, auch wenn es besonders ist, für alle Gebäude dieser Stadt. Man könnte auch in das nächste schauen, und auch an einer anderen Ecke würde man vielleicht ähnliche Geschichten finden."

Das Fassadenspiel "Zentralperspektive" erinnert die Zuschauer daran, dass hinter jedem Fenster eine Geschichte steckt, die erzählt werden will, und dass wir alle gemeinsam die Lichter dieser Stadt sind.

Ein musikalisches Fassadenspiel, weitere Aufführungen am 4. und 9. Dezember, 20 Uhr, Kopfhörerausgabe im Innenhof.