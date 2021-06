Feministische Rockband Sleater-Kinney: Früher war mehr Druck

Der bekannte Musikkritiker Greil Marcus bezeichnete die Frauenband Sleater-Kinney 2015 als "eine der wichtigsten Rockbands der letzten zwanzig Jahre". Außerdem stehen Sleater-Kinney seit jeher für Themen wie Feminismus, Gleichberechtigung und Queerness. Sie sind politisch engagiert und waren eine Referenzband für die "Riot Grrrl"-Szene der Neunzigerjahre. Gegründet haben sich Sleater-Kinney 1994. 2007 bis 2013 legten sie eine Pause ein, 2014 machten sie weiter. Jetzt ist ihr neues, bereits zehntes Album "Path of Wellness" erschienen.

"Auf dem Wellnesspfad" ist nicht gerade ein Titel, bei dem man sofort an Sleater-Kinney denken würde. Aber es ist ja auch nicht mehr alles so, wie es früher bei Sleater-Kinney war. Manches aber doch. Sleater-Kinney sind nicht mehr "Riot Grrrls", sondern großartige Musikerinnen, die nicht nur Rock, sondern auch Pop können. Carrie Brownstein ist überdies erfolgreiche Autorin von Drehbüchern, einer sehr guten Autobiographie und Co-Autorin und Hauptdarstellerin einer amerikanischen, satirischen Fernsehserie. Noch etwas ist anders: Sleater-Kinney spielen wieder zu zweit, ihre langjährige Schlagzeugerin Janet Weiss ist 2019 ausgestiegen,

Zwei Frauen, zwei Gitarren

Natürlich spielen Gitarren weiterhin die wichtigste Rolle, aber Janet Weiss fehlt. Sie und ihr Schlagzeug spielten nicht nur eine solide, sondern eine elementare Rolle im explosiven Sound von Sleater-Kinney. Die Gäste am Schlagzeug können das nicht ersetzen, obwohl Tucker und Brownstein ihre Karriere als Sleater-Kinney auch nur zu zweit begonnen haben. Produziert haben Corin Tucker und Carrie Brownstein ihr neues Album zum ersten Mal selbst. Ein paar Songs klingen auf merkwürdig schwammige Art nach Rockmusik der Siebzigerjahre. Dazu passt, dass die von Sleater-Kinney so geschätzte Patti Smith deutlich hörbar inspiriert hat.

Typisch, aber auch anders

Sleater-Kinney sind ihrem Stil nicht untreu geworden, obwohl der Druck und die Dringlichkeit ihrer frühen Tage weggefallen sind. Die typischen Sleater-Kinney Refrains, in denen man sich immer so schwelgerisch verlieren konnte, gibt es noch. Aber weder die Musik, noch die Themen, die bei dieser Band immer so wichtig waren, haben die Intensität von früher. Vielleicht ist das ja auch ein zeitgemäßer Schritt. Schlecht ist das Album nicht, aber es wird die Fans der alten Tage spalten. Ob neue dazukommen, wird sich zeigen.

Das Album von Sleater Kinney "Path Of Wellness" erscheint auf dem New Yorker Label Mom & Pop.