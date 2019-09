Feministische Künstlerin Barbara Kruger erhält Kaiserring

Die Laudatio auf die in Los Angeles und New York lebende Künstlerin wird nach Angaben des Goslarer Mönchehaus-Museums bei der Preisverleihung am kommenden Samstag der Direktor der Berliner Nationalgalerie, Udo Kittelmann, halten. Die Jury begründete ihre Entscheidung mit den Worten: "Seit über 40 Jahren untersucht die amerikanische Konzeptkünstlerin Barbara Kruger in großformatigen Bildern, Installationen, Videos sowie mit Werken im öffentlichen Raum die komplexen Zusammenhänge zwischen Macht und Gesellschaft. Ihre Arbeiten verstehen sich als kritische Interventionen, mit denen sie die Abgründe des kapitalistischen Systems und die trügerischen Verlockungen des Konsums aufdeckt. Sie gehört zur ersten Generation feministischer Künstlerinnen, die in den 1980er Jahren weltweit Beachtung fanden, und sie genießt bis heute große internationale Anerkennung."