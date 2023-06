Feminismus light: Die neue Serie "Marie Antoinette"

Bevor die Erzherzogin Maria Antonia von Österreich zu Marie Antoinette, Dauphine von Frankreich wird, muss sie sich einem Make-Over unterziehen: Ihre Zähne werden gerichtet, die lange, blonde Lockenmähne gebändigt, sie wird gewaschen, vermessen, im Knicks unterrichtet, neu eingekleidet und am allerwichtigsten: auf ihre Fortpflanzungsfähigkeit überprüft. Ob sie schon menstruiere erkundigen sich die Bourbonen. Ihre Mutter, die österreichische Regentin, schweigt.

Marie Antoinette ist 14 Jahre alt als sie nach Versailles kommt, um den ein Jahr älteren Kronprinzen Louis, später König Louis XVI. zu heiraten. Er ist ein schüchterner Junge, der jegliche körperliche Intimität scheut und ebenso wenig über den Vollzug der Ehe weiß wie Marie Antoinette. Was ihr beständig eingeschärft wurde: Die Allianz mit ihrer Heimat Österreich hängt an ihren Nachkommen – genau wie ihr eigener Status. Denn erst mit einem Erben ist die Ehe mit Louis nicht mehr anfechtbar. Doch der wagt sich nicht in ihre Nähe. Bis es soweit ist, vergehen acht Jahre voller Rivalitäten und Dramen am Hof: Die BBC-Serie "Marie Antoinette" ist eine historische Coming-of-Age-Serie über die Jugendjahre der späteren französischen Königin und ihren Aufstieg von einer behüteten Prinzessin zur Ikone der Pariser Society.

Ikone der Pariser Society

"Marie Antoinette" ist umwerfend inszeniert: die Kostüme, Frisuren und Ausstattung der herrschaftlichen Anwesen sind opulent und oft von historischen Details inspiriert. Aber nicht alles, was in der Serie geschieht, ist verbrieft. Zugunsten der Dramaturgie ignoriert Serienschöpferin Deborah Davis hin und wieder die Chronologie und ergänzt das Hofdrama um so einige Fehden – vor allem zwischen den weiblichen Charakteren, die alle um ihre Stellung am Hof und ihre Sicherheit fürchten. Die Serie versucht zu erklären, warum ausgerechnet Marie Antoinette zu einer so verhassten Person wurde. Die Seriendarstellung unterscheidet sich stark vom historisch überlieferten Feindbild der Frau, die aus Verschwendungssucht ihr Volk hungern ließ und so die Revolution und das Ende der Monarchie provozierte.

Die anfangs 14-jährige Prinzessin wird wunderbar von der doppelt so alten deutschen Schauspielerin Emilia Schüle verkörpert. Ihre Marie Antoinette ist eine neugierige, naive und impulsive junge Frau, die sich in ihrer Welt gefangen fühlt – aufgrund ihres Geschlechts.

Nicht alles ist historisch verbürgt

"Marie Antoinette" fehlen leider der bissige Humor und die grotesken Momente von Davis Historienfilm "The Favorite" und die Serie braucht nach einem starken Auftakt einige Folgen, um in Fahrt zu kommen. In der ersten Staffel von "Marie Antoinette" konzentriert sich Deborah Davis noch stark auf die vielen Affären, die Spielsucht der Königin und ihr Faible für extravagante Kleidung, doch das Ende deutet an, dass die zweite, bereits bestätigte Staffel auch Marie Antoinettes politische Ideen in den Fokus rücken wird. Das wäre wünschenswert, denn wie die aktuellen Neuinterpretationen von Disney-Märchenfilmen will auch "Marie Antoinette" eine feministische Version ihrer Heldin bieten. Die bleibt leider noch sehr oberflächlich: Statt sich zu solidarisieren, intrigieren die weiblichen Charaktere am Hof gegeneinander, die Hauptgesprächsthemen sind – wie in alten Disney-Filmen – Männer und Affären. Passend also, dass die BBC-Produktion hierzulande im Programm von Disney gelandet ist.

Die BBC-History-Serie "Marie Antoinette" ist bei Disney+ abrufbar.