Feminin, schwarz, queer: Versuch eines zeitgemäßen Museums

Zurückhaltung, um der nötigen Reflexion Raum zu schaffen? In den Vereinigten Staaten seien Demokratie und Gleichheit pure Illusion, sagt die Choreografin Yvonne Rainer in einem Film des afroamerikanischen Künstlers Adam Pendleton. "Sie ist immer sehr rational und versucht Dinge zu schematisieren, Alltagsbewegungen in ihre Choreografie hineinzubringen, um da dieses Anti-Emotionale oder auch Anti-Geniale zu verkörpern, und wenn Sie Yvonne Rainer, die Choreografin in diesem Video, sehen, wie sie einen Text liest, wo es um konkret Diskriminierung geht und wenn Sie sehen, wie diese im wahrsten Sinne des Wortes coole Frau... Sie erleben sie dabei, wie sie emotional berührt wird."

Kunst von Afroamerikanerinnen und Cherokees

Emotional berührend ist auch das Video der Afroamerikanerin Howardena Pindell, die eine weiße Frau spielt, die auf Schilderungen von erlebtem Rassismus empört und ungläubig reagiert. Plötzlich sieht man die hier ausgestellten Schießscheiben-Bilder von Jasper Johns oder Kenneth Noland ganz anders: als bedrückende Realität. Bei den Farbfeld- oder auch Hard-Edge-Malern ist ein gebürtiger Cherokee dazugekommen: Leon Polk Smith. "Es ist ja interessant zu sehen, dass beispielsweise Kenneth Noland oder Morris Louis, dass diese Künstler sehr bekannt sind, in der Kunstgeschichte gelehrt werden und zum festen Bestandteil der Hard Edge Malerei gehören. Wieso, kann man fragen, zählt Leon Polk Smith nicht dazu? Wenn Sie hier in der Ausstellung sind, werden Sie sehen: Es liegt nicht am Werk. Das Werk ist absolut überzeugend, sehr präsent und muss Teil dieses Diskurses sein."

Den Kanon der Kunstgeschichte erschüttert diese Schau nicht

Als indigener Künstler hatte Leon Polk Smith einfach weniger Zugang zum Kunstmarkt. Mit seiner Malerei oder der Skulptur der Afroamerikanerin Barbara Chase-Riboud sind plötzlich Wucht und ästhetische Überzeugungskraft da, die man in dieser Sonderausstellung, einem Testballon für künftige Ankäufe und künftige Hängungen, gelegentlich vermisst. Ihre feministischen, afroamerikanischen, indigenen, queeren Gegenstimmen sind oft zu leise, um den bisher gültigen Kanon der Kunstgeschichte zu erschüttern. Und so ist "Mapping the Collection" eher ein feinsinniges Forschungsprojekt als das längst fällige Erdbeben.

"Mapping the Collection" ist bis 23. August im Museum Ludwig in Köln zu sehen.