Felwine Sarr stellt mit "Afrotopia" seine Vision für Afrika vor

Afrikaner wie Erwachsene behandeln

Weitere Bedenken: Einige afrikanische Staaten hätten gar nicht die politische Stabilität, um zu garantieren, dass die Kunst nicht in falsche Hände gerate. Sollte die Kunst also auch in die Staaten gehen, die sich im Krieg befinden, oder in solche, die offensichtlich mit Korruption zu kämpfen haben? Und: Könnten die afrikanischen Museen die Kunst überhaupt ordentlich bewahren und präsentieren?

Schon die Frage sei eine hinderliche Unterstellung, findet Felwine Sarr: "Wie wäre es, wenn wir einfach sagen würden: Afrikaner behandeln wir jetzt wie Erwachsene. Wir lassen die ihre Erfahrungen machen und fangen nicht wie übervorsichtige Eltern an zu sagen: Wir geben euch das jetzt mal, aber wir schauen genau hin, was ihr macht und im Zweifel greifen wir ein, bevor ihr alles falsch macht. Allein die Fragestellung, die ja immer wiederkehrt, ist hinderlich für den Angesprochenen. Sie unterstellt, Afrikaner könnten womöglich mit ihrer Kunst nicht umgehen. Das schwingt in dieser Frage immer mit."

Es gehe nicht darum, Museen leerzuräumen – das erklären die beiden Intellektuellen immer wieder. Viel spannender sei, wie sich kreativ mit dem komplizierten Erbe umgehen lasse: Neue Formen der Kooperation könnten getestet werden, Kunst auf Wanderschaft gehen und so Beziehungen entstehen zwischen Museen, Ländern, Kontinenten.

Afrika als Projektion Europas

Und da fällt es einem plötzlich wieder ein: Eigentlich sollte an diesem Abend Europa gar nicht im Vordergrund stehen, die Frage, wie Europa mit seinem komplizierten Erbe umgehen kann. Eigentlich kündigte das Programm eine Vision für Afrika an – für diesen Kontinent, der so sehr zum Projektionsraum für fremde Fantasien geworden ist, dass es ihm schwer fällt, eine eigene Zukunftsvision zu entwickeln und gleichberechtigte Beziehungen zu pflegen.

"Afrotopia", so heißt der Essay von Felwine Sarr, in dem das nachzulesen ist und den das Programm zu diskutieren versprach. Für eine afrikanische Utopie war an diesem Abend wenig Raum, zu spannend war die Debatte um europäische Einrichtungen, ihre Pflichten und ihre Verantwortung. Immerhin ließ sich so ein Kapitel dieses Essays recht gut studieren: Es handelt davon, wie viel Kraft es kostet, sich vom bleibenden Geruch des Vaters freizumachen und die eigenen Ideen, die eigenen Interessen ins Zentrum der Debatten zu stellen.

Der Essay "Afrotopia" von Felwine Sarr erscheint in der deutschen Übersetzung von Max Henninger kommende Woche im Verlag Matthes und Seitz.