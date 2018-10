Bauhaus-Direktorin wollte mit Konzertabsage das Gebäude schützen

Kulturschaffende alarmiert

Unterdessen protestieren zahlreiche Kulturschaffende mit einem Offenen Brief gegen die Entscheidung der Stiftung Bauhaus Dessau, das Konzert abzusagen. Die Landesregierung Sachsen-Anhalts und die Stiftung hätten "der Demokratie und dem kulturellen Leben in unserem Lande schweren Schaden zugefügt", heißt es in dem Schreiben: "Das von der Stiftung abschließend bemühte Argument, das Bauhaus sei eine unpolitische Institution, zeugt entweder von Unkenntnis oder von einem ahistorischen Verständnis der eigenen Institution. Vor dem Hintergrund der Historie des Bauhauses erscheint die jetzige Entscheidung der Stiftung erschreckend geschichtsvergessen."

Rund 200 Unterstützer haben den Brief bereits unterzeichnet, darunter Künstlerinnen wie Hito Steyerl und Anne Imhof, der Ausstellungsmacher Kasper König, der Gestalter Erik Spiekermann sowie der Grafiker Klaus Staeck. Zu den Unterzeichnern gehört auch der Kasseler Professor Philipp Oswalt, ehemaliger Direktor der Stiftung Bauhaus Dessau, dessen Vertrag vom Stiftungsrat nach einem Streit nicht verlängert worden war. Das Eingreifen der Politik wird in dem Schreiben mit den Worten quittiert: "Besorgniserregend ist, wie die Politik durch offenkundige Weisungen in eine kulturelle Einrichtung hineinregiert. Die Absage erfolgte in enger Abstimmung mit der CDU-geführten Staatskanzlei nach entsprechenden Forderungen aus CDU- und AfD-Kreisen sowie von Rechtsradikalen."

"Bauhaus bleibt politischer Ort"

Der eigentliche Anlass der Pressekonferenz in Berlin, das Jubiläumsprogramm für 100 Jahre Bauhaus im kommenden Jahr vorzustellen, geriet durch die jüngsten Ereignisse völlig ins Hintertreffen. Gleichwohl betonte die Direktorin des Bauhaus-Archivs in Berlin, Annemarie Jaeggi in diesem Zusammenhang, das Bauhaus sei ein "politischer Ort" gewesen und bleibe einer. Ein deutlicher Hinweis in Richtung Claudia Perren.

