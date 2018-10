Feine Sahne Fischfilet dürfen jetzt doch in Dessau auftreten

Das Kräftemessen in Dessau geht weiter. Die Stiftung Bauhaus, in deren prestigeträchtigen Räumen das ZDF regelmäßig Konzerte aufzeichnet, hatte aus Angst vor politischen Demonstrationen von ihrem Hausrecht Gebrauch gemacht und den geplanten Auftritt von Feine Sahne Fischfilet am 6. November untersagt. In sozialen Netzwerken hatten Rechtsextreme mobil gemacht und Demonstrationen gegen die TV-Aufzeichnung angekündigt. Den Wirbel wollten die Verantwortlichen vom Bauhaus offenkundig gern vermeiden, zumal vor dem Gebäude bereits im März 2017 ein Aufmarsch stattgefunden hatte. Die Punk-Band aus Mecklenburg-Vorpommern gilt als links bis linksextrem und ist wegen ihrer polizeikritischen Texte umstritten. Bis 2015 wurden die Musiker sogar vom Landesverfassungsschutz beobachtet. Das ZDF hatte erklärt, es werde einen alternativen Standort für das Konzert in Dessau suchen.

"Die Theaterleitung hat verstanden"

Das örtliche Anhaltische Theater, ein 1938 eröffneter Großbau mit über 1.000 Plätzen, war nach Auskunft von Kommunikations- und Marketing-Chefin Franziska Blech von der Nachrichtenagentur dpa inoffiziell angefragt worden und hatte daraufhin am Wochenende zunächst erklärt, nicht als Ausweichquartier zur Verfügung zu stehen, jedoch an dem Tag des Konzerts eine "Diskussionsveranstaltung" ins Programm zu nehmen, um "einen differenzierten Diskurs zum Konflikt zwischen Freiheit und Kunst und deren möglichen Grenzen zu führen". Eine Einladung könne als "politisches Statement" missverstanden werden, zitierte der "Spiegel" eine Sprecherin des Theaters.

Jetzt steuerten die Verantwortlichen überraschend um. Wie Franziska Blech dem BR sagte, sei man intern zum Ergebnis gekommen, es sei "extrem wichtig, jetzt ein Zeichen gegen den Rechtsextremismus zu setzen". Zunächst hätten viele im Haus weder die Band "Feine Sahne Fischfilet", noch deren Texte gekannt. Überdies habe das Theater "gehofft", dass die Stiftung Bauhaus ihre Ausladung "revidiert". Von dort hieß es heute, man bleibe bei der Ausladung, bedaure jedoch, als "unpolitisch" dargestellt zu werden. Vielmehr habe man Neonazis keine "Plattform" bieten wollen: "Wir wollen in den kommenden Wochen die Kritik, vor den Rechten eingeknickt zu sein, zum Anlass nehmen, eine öffentliche Debatte darüber zu führen, wie wir uns heute für eine offene Gesellschaft und gegen Ausgrenzung engagieren."

In einer Pressemitteilung des Anhaltischen Theaters heißt es nun: "Nach der heftigen öffentlichen Diskussion um den abgesagten Auftritt der Band Feine Sahne Fischfilet hat die Theaterleitung verstanden, dass der Diskurs über Kunst nur geführt werden kann, wenn die Kunst sich unbedingt in aller Freiheit präsentieren kann. Die abschlägige Antwort auf eine kurzfristige Anfrage der Medien war schlecht überlegt und falsch. Daher hat das Theater Kontakt mit der Band aufgenommen, um Entschuldigung gebeten und den Akteuren in Dessau, die sich um einen alternativen Spielort bemühen, Hilfe und Beteiligung, sei es im Theater oder anderswo, angeboten. Die Stadt unterstützt es bei der Raumfindung und begrüßt den Auftritt in ihren Mauern."

"Der Auftritt wird in Dessau stattfinden"

Für die "viel zu lange Leitung", so das Anhaltische Theater wörtlich, entschuldige man sich beim Publikum: "Als das heutige Gebäude des Theaters errichtet wurde, wurden Künstler gegängelt, an der Ausübung ihres Berufs gehindert und massenweise vertrieben, verschleppt und getötet. Dem Theater ist bewusst, dass Versuchen, die Kunst zu behindern, jederzeit entgegengetreten werden muss. Auch und gerade in der politischen Auseinandersetzung. Und auch kurzfristig. Der Auftritt wird am 6. November in Dessau stattfinden. Näheres werden die Veranstalter in Kürze mitteilen." Im Spielplan des Theaters war für den 6. November ursprünglich eine ganztägige Probe für eine wichtige, größere Produktion angesetzt. Die müsste nun entfallen. Mit dem ZDF gibt es nach Angaben von Franziska Blech noch keine Kontakte, wohl aber mit dem Management von "Feine Sahne Fischfilet".