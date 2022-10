"Feind hat keine Angst mehr": Russen wegen Krim-Brücke wütend

Jetzt sieht sich ausgerechnet einer der aggressivsten Scharfmacher des Kremls sehr unangenehmen Fragen ausgesetzt. Der frühere russische Präsident und jetzige stellvertretende Vorsitzende des Sicherheitsrats, Dmitri Medwedew, hatte im Sommer per Telegram wüste Drohungen ausgesprochen für den Fall, dass die Ukraine die Krim-Brücke angreift. Das werde für die "Clowns in Kiew" gleichbedeutend sein mit dem "Jüngsten Tag", so Medwedew, der um keine extreme Formulierung verlegen ist. Nach der teilweisen Zerstörung der Brücke blieb der Politiker allerdings zunächst stumm und musste sich von russischen Journalisten öffentlich an sein Zitat erinnern lassen.

"Es ist besser, nicht zu drohen"

"Drohungen haben ohne ihre Umsetzung eine völlig entgegengesetzte Wirkung und werden zu Symbolen für die Schwäche und Gebrechlichkeit derer, die sie äußern", so Boris Rozhin, der von der Krim aus als Blogger "Oberst Kassad" (800.000 Fans) die Geschehnisse kommentiert: "Es ist besser, nicht zu drohen und stillschweigend zu handeln, als zu drohen, aber dann so zu tun, als wäre nichts passiert." Rozhin hofft erklärtermaßen auf "organisatorische Änderungen", eine Umschreibung für Umbesetzungen vor allem in der Generalität. Der Imageschaden sei bei der schwer beschädigten Brücke so oder so viel größer als der Transport- und Logistikschaden.

Natürlich schäumen russische Nationalisten vor Wut und rufen nach Vergeltung. Sie wissen sehr genau, welche verheerenden psychologischen Folgen die Bilder von der eingestürzten Brücke haben. "Der Feind hat aufgehört, Angst zu haben, und dieser Umstand muss unverzüglich korrigiert werden", schreibt der Militärblogger und Kriegsberichterstatter des russischen Staatsfernsehens, Jewgeni Poddubny, auf seinem Telegram-Kanal. Er empfiehlt dem Kreml, er solle sich ein Beispiel an Israel nehmen, das sich auf Strafaktionen verstünde. Im Übrigen müsse die unter Militärs verbreitete Devise "Wer sich zuerst bewegt, hat verloren" endlich aufgegeben werden.

"Kämpfen ist Nervenkrieg"

Der Autor, Publizist und rechtsextreme Politiker Sachar Prilepin konnte sich ein gewisses Maß an Anerkennung für die Ukraine nicht verkneifen: "Die Anwesenheit von Selbstmordattentätern in Kiew eröffnet ihnen natürlich außergewöhnliche Möglichkeiten. Bemerkenswert." Prilepin erinnerte mit einem Lenin-Zitat daran, dass Russland den Krieg seiner Meinung nach noch zu sehr auf die leichte Schulter nimmt: "Die beste Armee, die ergebensten Leute für die Sache der Revolution werden vom Feind sofort beseitigt, wenn sie nicht ausreichend bewaffnet sind, mit Nahrung versorgt, ausgebildet werden. Damit ist klar, dass es keiner weiteren Erklärung bedarf." Die massiven Probleme, die kürzlich Mobilisierten angemessen auszustatten, bestimmen seit Tagen die russischen Schlagzeilen. Nicht wenige müssen ihre Ausrüstung selbst beschaffen und bezahlen.

Propagandist Wladimir Solowjow erinnerte ebenfalls mit Lenin daran, dass ein Krieg nur "ganz oder gar nicht" zu führen sei: "All die Gefühlsduselei wird als Schwäche empfunden und ist nur ein Vorwand, um uns zu verspotten. Für die 'westliche Welt' sind wir bereits Schurken. Es ist besser, Angst zu haben, als verspottet zu werden." Dass Präsident Wladimir Putin sich nach Aussage von Kremlsprecher Dmitri Peskow in den nächsten Tagen nicht an die Bevölkerung wenden will, dürfte Solowjow und seinen Gesinnungsgenossen nicht behagen. Die Chefredakteurin des Propaganda-Senders RT, Margarita Simonjan hatte nur ein einziges Wort über die Lage übrig: "UND?"

Deutlich nachdenklicher reagierte der prominente Blogger Andrej Medwedew, nicht zu verwechseln mit dem gleichnamigen, eingangs erwähnten Ex-Präsidenten: "Freue dich nicht an den Tagen des Sieges und trauere nicht an den Tagen der Niederlage. Es liegt ein langer Weg vor uns." Offenbar ist Medwedew nicht so ganz zuversichtlich, was die russischen Chancen betrifft: "Kämpfen ist heute ein Krieg der Nerven, Ideen, Ökonomien und der Psyche. Wer zuerst bricht, geht den Bach runter." Das erinnert aus deutscher Sicht fatal an die "Durchhalteparolen" in der Endphase des Nationalsozialismus.

"Kiew scheint uns ins Gesicht zu lachen"

Kritiker des Kreml von rechts, die sich "verhöhnt" fühlen, reagierten sarkastisch auf die hilflosen Versuche der Staatspresse, das Ereignis klein zu reden. In einer ersten Anweisung an die Journalisten soll der Kreml geschrieben habe, die Brücke sei ja gar nicht zerstört, sondern nur die "Fahrbahn" beschädigt und die Instandsetzung habe schon "begonnen".

Der rechtsextreme Igor Strelkow, der immerhin rund 720.000 Abonnenten hat, listete 15 "Ausreden" auf, warum der Anschlag nicht so gravierend sei. Immerhin müsse Russland das Viadukt nun nicht länger teuer unterhalten, hieß es da ironisch, und bis zur nächsten Urlaubssaison seien die Fahrbahnen dann sicher wiederhergestellt. Solcher Spott richtet sich natürlich direkt gegen die russische Generalität und auch das Putin-Regime, dem Radikale wie Strelkow seit Wochen vorwerfen, nicht entschlossen genug zu handeln. Es wird gefordert, viel entschiedener die ukrainische Infrastruktur anzugreifen und auch in "Entscheidungszentren" zuzuschlagen, also Regierungsgebäude zu zerstören.

Bitter stellen die Ultra-Patrioten fest, dass es offenbar keine "roten Linien" gebe, die der Kreml einstmals ausgegeben habe: "Kiew scheint uns offen ins Gesicht zu lachen." Der Politikwissenschaftler Dmitri Estawjew fragte sich und andere: "Ist das immer noch nur ein Signal für die Notwendigkeit, den Friedensprozess fortzusetzen? Ein Grund für eine neue, noch überzeugendere 'Geste der Kulanz'? Wie kam es, dass in der Ukraine kritische Infrastruktureinrichtungen vollkommen sicher sind, naja, fast, aber nicht in unserem Land?"

"Krieg ist in erster Linie Logistik"

Alexander "Sascha" Kots, der Militärkorrespondent von Putins "Lieblingsblatt", der "Komsomolskaja Prawda", erinnerte daran, dass militärische Vergeltungsschläge nicht vom Symbolgehalt der zuvor getroffenen Objekte abhängen sollten. Es sei "Heuchelei", der Ukraine "Terrorismus" vorzuwerfen: "Krieg ist in erster Linie Logistik. Ohne sie ist kein Fortschritt möglich. Der Schlag auf die Hauptschlagader der Krim war durch militärische Notwendigkeit vorgegeben. Kiew zündet nicht etwa eine PR-Bombe, es löst die Frage der Versorgung unserer Südgruppe." Kots plädierte dafür, die Ukraine "vom Westen abzuschneiden", ohne zu verraten, wie er sich das vorstellt. Außerdem hält er es für zielführender, ukrainische Befehlshaber auszuschalten statt deren Infrastruktur.

"Wir sitzen alle im selben Boot"

So oder so sind nicht nur Brückenteile ins Meer gestürzt, sondern auch ein gehöriger Teil des russischen Selbstbewusstseins - und das in einer Phase, in der sich Risse im Machtapparat zeigten und selbst Putins Autorität nicht mehr unantastbar zu sein scheint. "Es ist bekannt, dass viele jetzt versuchen, Panik zu schüren und Misstrauen gegenüber der Regierung zu säen", so die russische Senatorin Olga Kowitidi, die die Krim vertritt: "Sie versuchen, Russland zu zerstören. Und jetzt müssen wir uns daran erinnern, dass wir alle im selben Boot sitzen." Das klingt sehr nach bangem Entsetzen und der festen Erwartung, dass das gesamte Machtsystem vor schwierigen Zeiten steht.

Russische Regionen haben inzwischen damit begonnen, die Neujahrsfeierlichkeiten samt Feuerwerk und Festbeleuchtung abzusagen, damit das Geld für die mobilisierten Soldaten reicht. Der Kreml ist darüber angeblich alles andere als glücklich, dürfte die winterliche Düsternis den um sich greifenden Pessimismus doch eher befördern.