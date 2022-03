Feiern trotz Krieg? Bayerische Clubs dürfen wieder öffnen

So ein bisschen aufgeregt war er schon vor Beginn des Abends, gibt Manuel Bettinger zu. Er gehört zum Betreiber-Team des Würzburger "Kurt & Komisch". Ein vergleichsweise kleiner, aber bekannter Club in der Würzburger Innenstadt. Eine halbe Stunde vor Öffnung stehen Besucherinnen und Besucher bereits Schlange. Eine Minute nach Mitternacht dürfen sie rein. Nach mehr als drei Monaten Corona-Pause können Clubs in Bayern ab Freitag wieder Gäste empfangen.

Clubs und Diskotheken öffnen mit 2G plus

"Es ist ganz wunderbar, dass wir wieder aufmachen dürfen", sagt Manuel Bettinger. Noch zu Beginn der Woche hatten der 32-Jährige und seine Mitstreiter gezittert. Zwar hatte die Bayerische Staatsregierung angekündigt, dass Clubs und Diskotheken Anfang März wieder öffnen dürfen. Bis Mittwoch wussten die Betreiber des "Kurt & Komisch" allerdings nicht unter welchen Voraussetzungen. Dann die Erleichterung: Clubs und Diskotheken dürfen wieder öffnen – mit 2G plus. Zugang haben also doppelt Geimpfte und Genesene mit negativem Test. Geboosterte Personen brauchen keinen Test. Eine Maskenpflicht gibt es für die Besucher nicht.

Besucherin: "Impft euch dreifach, dann könnt ihr feiern gehen"

Mit Einlass im "Kurt & Komisch" dauert es nur wenige Minuten, bis sich die Tanzfläche des Clubs füllt. Gekommen ist zum Beispiel Studentin Marie: "Vor allem nach der Prüfungsphase ist das die perfekte Belohnung, dass die Clubs wieder offen haben." Auch andere Würzburger Diskotheken wie das Airport, Odeon, Laby oder der L-Club wollen an diesem Wochenende wieder Musik auflegen.

Kurz nach Mitternacht ist auch die 19 Jahre alte Johanna mit einer Freundin vor Ort. Auch sie freuen sich wieder feiern zu können: "Wir haben bisschen Angst wegen Corona. Aber wir sind dreifach geimpft. Wir sagen allen – impft euch dreifach, weil dann könnt ihr feiern gehen."

Bitte: Auch geboosterte Besucher sollen sich testen

Via Social Media hatte das "Kurt & Komisch" vor Beginn des Abends noch eine Bitte an seine Besucherinnen und Besucher gerichtet: "Auch wenn für alle Geboosterten die Testpflicht entfällt: Es ist extrem fair, sich auf Sicher vorm Weggehen kurz mit Selbsttest zu checken."

"Klar die Inzidenzen sind mega hoch. Leute haben auch Angst sich anzustecken", sagt Oliver Dusolt, der an diesem Abend als DJ auflegt. "Auf der anderen Seite gibt’s auch super viele Leute, die in der Pandemie 18 geworden sind. Die zwei Jahre nicht im Club feiern gehen konnten und darauf brennen das erste Mal wegzugehen."

Clubs sammeln Spenden für Ukraine

Doch der erneute Start der Clubs fällt ausgerechnet in eine Zeit, in der sich die weltpolitische Lage durch den Krieg in der Ukraine zuspitzt. Auch das Team des "Kurt & Komisch" diskutierte darüber. Noch vor wenigen Tagen wurden beispielsweise Karnevals- und Fastnachtsveranstaltungen abgesagt.

"Im ersten Moment dachte ich mir: Es fühlt sich nicht richtig an, sich auf eine Party zu freuen", sagt auch Oliver Dusolt. Das Team entschied sich trotzdem für die Wiederöffnung. "Das Gefühl und die Argumente haben überwogen, dass das Leben weitergehen muss", sagt Manuel Bettinger.

Am Eingang sammeln die Betreiber Spenden für die Organisation "Mission Lifeline". Diese entsendet gerade einen Konvoi an die slowakisch-ukrainische Grenze, um Menschen zu unterstützten, die aus dem Kriegsgebiet fliehen.

Wiederöffnung bei gleichzeitiger Solidarität – diesen Weg wählen an diesem Wochenende offensichtlich mehrere Diskotheken. In Berlin beispielsweise haben Clubbetreiber eine Spendenkampagne ins Leben gerufen. Motto: "Club Culture United – Stand Up For Ukraine".

Feierstimmung nach Wiederöffnung

Im Würzburger "Kurt & Komisch" jedenfalls kommt trotz alledem schnell Feierstimmung auf. Über die Boxen läuft ein Song der Rapperin "Sampa the Great". Darin die Liedzeile: "It’s life after death". Die Besucherinnen und Besucher feiern das Leben. Es wirkt, als könnten sie das nach einem erneut langen Corona-Winter mal endlich wieder gebrauchen.