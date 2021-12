Fehlurteil wegen Vergewaltigung: Alice Sebold-Memoiren gestoppt

Es ist in vielfacher Hinsicht eine Tragödie: Die Schriftstellerin Alice Sebold (58) weiß bis heute nicht, wer sie vergewaltigt hat, der als Täter verurteilte Schwarze Anthony Broadwater saß 16 Jahre unschuldig im Gefängnis, die Justizbehörden müssen sich Rassismus-Vorwürfe gefallen lassen, die Verlage Scribner und Pan Macmillan zogen die englischsprachigen Ausgaben der Lebenserinnerungen von Sebold zurück, deutscher Titel: "Glück gehabt" (2004). Das Buch verkaufte sich immerhin über 1 Million Mal und machte Sebold bekannt. Auch eine geplante Verfilmung wurde mittlerweile aufgegeben.

In ihren Memoiren berichtet die Autorin von ihrer Vergewaltigung und deren Folgen. Ein Mann missbrauchte sie in brutaler Weise als sie 18 war in einem Tunnel nahe des Universitätsgeländes. Sebold begegnete damals einige Monate nach der Tat zufällig Broadwater, den sie meinte, als ihren Peiniger erkannt zu haben. Bei einer Gegenüberstellung konnte sie ihn dann allerdings nicht identifizieren. Erst im Zeugenstand bei der Gerichtsverhandlung legte sie sich auf ihn als Täter fest. Eine Haaranalyse bestätigte den Verdacht, doch die 1982 beim Prozess angewandte wissenschaftliche Methode gilt heute als höchst unzuverlässig. Gleichwohl wurde Broadwater verurteilt, 1999 veröffentlichte Sebold ihren Lebensrückblick "Lucky", in dem der Schwarze, wie sich inzwischen herausstellte, fälschlich beschuldigt wurde.

"Ich werde für immer mit meiner Rolle hadern"

Sebold entschuldigte sich bei Broadwater (61) mit den Worten, sie habe 1982 Gerechtigkeit gefordert, nicht Ungerechtigkeit: "Und ganz gewiss wollte ich nicht ewig und unwiederbringlich das Leben eines jungen Mannes in Mitleidenschaft ziehen, durch ein Verbrechen, das mein Leben für immer veränderte." Broadwater sei vor vierzig Jahren wegen einer "mangelhaften Justiz" schmerzlich verfolgt worden. Daran werde sie sich zeitlebens mitschuldig fühlen: "Ich brauchte die letzte Woche, um zu verstehen, was eigentlich passiert ist. Ich werde für immer mit der Rolle hadern, die ich gegen meinen Willen in einem System spielte, das einen Unschuldigen ins Gefängnis brachte. Ich werde auch mit der Tatsache zurechtkommen müssen, dass mein Vergewaltiger sehr wahrscheinlich nie bekannt wird, vielleicht noch andere Frauen missbraucht hat und ganz gewiss niemals solange in Haft sein wird wie Herr Broadwater."

"Bin erleichtert, dass sie sich entschuldigt hat"

Der unschuldig Verurteilte zeigte sich in einem Statement gegenüber "Entertainment Weekly" versöhnungswillig: "Ich bin erleichtert, dass sie sich entschuldigt hat. Das muss sie eine große Portion Überwindung gekostet haben. Es erfüllt mich immer noch mit Schmerz, unschuldig verurteilt worden zu sein, aber das hilft mir dabei, den Frieden mit dem Geschehenen zu machen."

Unterdessen meldete "Variety", dass die Verfilmung von "Lucky" mangels Finanzierung aufgegeben wurde. Die Hauptrolle hätte Victoria Pedretti ("Spuk in Bly Manor") übernehmen sollen. Ein Film nach Sebolds über zehn Millionen Mal verkauften Bestseller "In meinem Himmel" (2003) in der Regie von Peter Jackson war für den Oscar nominiert worden. Darin geht es um die Jagd auf einen Vergewaltiger aus der Perspektive einer missbrauchten und ermordeten 14-jährigen, die die Geschehnisse aus einem "Zwischenreich" zwischen Leben und Tod verfolgt.