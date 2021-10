Feelgood-Komödie "Contra": Ein Kotzbrocken taut auf

Manchmal sind es nur Sekunden, die darüber entscheiden, ob ein Tag normal verläuft oder sich aus heiterem Himmel die Fahrstuhltüren zum Schafott öffnen. Bei Naima ist es ein unbedachtes Türknallen, das den Vortrag ihres Professors unterbricht und den vollbesetzten Vorlesungssaal der Frankfurter Goethe-Universität mit dröhnender Stille füllt. Peinlich genug für eine Studentin im ersten Semester. Doch statt es bei strafenden Blicken zu belassen, startet der Lehrkörper eine Verbalattacke und wirft der verdutzten Naima an den Kopf, dass Pünktlichkeit in seinem Kulturkreis noch Bedeutung habe. Autsch.

Christoph Maria Herbst als wortgewandter Kotzbrocken

"Contra", der neue Film von Sönke Wortmann, kommt schnell zur Sache. Kaum fünf Minuten sind vergangen, schon sind die Grundthemen definiert: struktureller Rassismus, elitäres Klassendenken, soziale Ungerechtigkeit. Was nach harter Gesellschaftskritik klingt, kommt als leichte Kost daher. "Contra" ist eine Komödie, die zwar ernste Themen als Fundament hat, deren tragende Säulen aber die Feelgood-Chemie zwischen den Hauptfiguren ist, die zum Team wider Willen werden: Damit der von Christoph Maria Herbst gespielte Professor nicht wegen wiederholter rassistischer Entgleisungen von der Uni fliegt, soll er Studentin Naima öffentlichkeitswirksam auf einen bundesweiten Debattierwettbewerb vorbereiten. Eliza Doolittle trifft Stromberg, wenn man so will. Denn der Prof weiß zwar sehr wohl, was Political Correctness bedeutet, wendet sie deswegen aber nicht zwangsweise an.

Nilam Farooq: Youtuberin wird zu Charakterdarstellerin

In der deutschen Filmbranche gibt es kaum jemanden, der wortgewandte Kotzbrocken überzeugender darstellen kann als Christoph Maria Herbst. Erstaunlich jedoch ist, wie mühelos und herrlich trocken ihm Hauptdarstellerin Nilam Farooq Paroli bietet. Die 1989 in Berlin geborene Schauspielerin und ehemalige Youtuberin wurde für ihre erste große Hauptrolle bereits mit dem Bayerischen Filmpreis ausgezeichnet. Eine Erfolgsstory, die der von Camélia Jordana ähnelt. 2018 erhielt die Französin den César als beste Nachwuchsdarstellerin für ihre Leistung in "Die brillante Mademoiselle Neila". Der Film ist die Vorlage von "Contra" und wer ihn gesehen hat, erkennt schnell, dass viele Szenen und Gags nahezu eins zu eins übernommen wurden.

Das Remake geht auf Nummer sicher

Abweichungen gibt es vor allem bei der Figurenzeichnung. Hier geht das deutsche Remake auf Nummer sicher. Während der Pariser Prof eine – pardon – blasierte Arschgeige ist, sichert sich das deutsche Äquivalent Publikumssympathien. Zum Zyniker geworden ist er nämlich erst durch einen privaten Schicksalsschlag. Und Naima, seine Studentin, hat nicht einfach nur einen migrantischen Hintergrund, sie hat auch einen Bruder, der Probleme macht und fürchtet die Abschiebung. Charakterebenen, die Nähe schaffen, allerdings wirken wie aus dem Til-Schweiger-Setzbaukasten. Und vollkommen unnötig waren.

Denn Christoph Maria Herbst und Nilam Farooq schippern den Remake-Kahn auch ohne emotionale Anker in den sicheren Hafen. Die Wortgefechte sitzen, der Witz ist wohldosiert. Und die Tucholsky-Erkenntnis, dass Sprache eine Waffe ist, kommt ebenso zielsicher beim Publikum an, wie das Plädoyer für Toleranz und Offenheit.