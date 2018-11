Faust-Preis-Gala am Theater Regensburg

Rund 5.000 Neuinszenierungen gibt es jedes Jahr auf deutschen Bühnen: Die besten davon haben Chancen auf den FAUST, den nationalen Theaterpreis, der zum zweiten Mal seit seiner Gründung 2006 in Bayern vergeben wird. Gemeinsame Veranstalter sind neben dem Deutschen Bühnenverein die Bundesländer, die Kulturstiftung der Länder und die Deutsche Akademie der Darstellenden Künste. Am kommenden Samstag, dem 2. November, werden die Auszeichnungen ab 20 Uhr im Velodrom in Regensburg überreicht, danach wird im benachbarten Theater am Bismarckplatz gefeiert. Durch das Programm führt die russische Sängerin und Schauspielerin Genija Rykova, die an der Bayerischen Theaterakademie August Everding Schauspiel und Gesang studierte und neben ihrem Engagement am Münchner Residenztheater als Frontfrau der russischen Jazzband Die Klischewetzkis unterwegs ist.

Komponist Aribert Reiman erhält Preis fürs Lebenswerk

Den Preis fürs Lebenswerk erhält in diesem Jahr der schon vielfach ausgezeichnete Berliner Komponist Aribert Reimann, der 1978 mit seiner Oper "Lear" in München Furore machte und im vergangenen Jahr für seine "Trilogie lyrique" nach Maurice Maeterlincks „L'Invisible" an der Deutschen Oper Berlin gefeiert wurde. In der Kategorie Regie sind Thorleifur Örn Arnarsson für „Die Edda" am Staatsschauspiel Hannover, Jo Fabian für „Onkel Wanja" am Staatstheater Cottbus und die österreichisch-israelische Künstlerin Yael Ronen für „Roma Armee" am Maxim Gorki Theater Berlin nominiert. Katja Bürkle geht in der Kategorie Darsteller/Darstellerinnen für ihre Rolle des Franz Moor in „Die Räuber" am Bayerischen Staatsschauspiel München ins Rennen. Und noch eine bayerische Produktion hat Chancen: Alexandre Corazzola ist als Ausstatter von "Frühlings Erwachen" an der Schauburg München nominiert.