"Of Fathers and Sons" zeigt die Kinder des Terrors

Auf dem Weg durch den Norden Syriens, durch die Provinz Idlib. Ein sonnengebräunter, bärtiger Mann sitzt am Steuer. Er kennt das Lied im Radio. Sein Körper hat den Rhythmus angenommen, Zeile für Zeile singt er mit. "Gott verleiht uns unsere Stärke", ist so eine Zeile. Eine andere: "Gottes Anhänger werden euch zerquetschen. Ganz gleich, wie lang es dauert."

Abu Osama heißt der Mann am Steuer. Ein Rebellenführer, der für den salafistischen Dschihadismus kämpft und Sorge trägt, dass die folgende Generation es ihm gleichtut: Er ist Vater von acht Kindern, zwei von ihnen, zwei Söhnen, folgt Talal Derki in seinem Film "Of Fathers and Sons". Zunächst aber spricht der Regisseur in diesem so persönlichen Film über sich. Darüber, warum er sich – selbst Vater eines Kindes – unter Menschen begab, die sich nach Krieg sehnen: "Als ich ein Kind war, lehrte mich mein Vater, meine Alpträume aufzuschreiben, damit sie nicht wiederkämen. Ich lief weit fort, um der Ungerechtigkeit und dem Tod zu entkommen. Während wir anfingen, uns im Exil eine neue Heimat aufzubauen, erlebte der salafistische Dschihadismus in unserer alten Heimat seine Blütezeit. Der Krieg säte Samen des Hasses zwischen Nachbarn und Brüdern. Und nun erntet der salafistische Dschihadismus die Früchte."

Dem dschihadistischen Denken auf der Spur

Darum kreist auch der Film: um die Träume und Alpträume von Söhnen, um den Hass und seinen Ursprung und um die Frage, was Vätern ihren Söhnen mitgeben. Namen zum Beispiel. Die Söhne Abu Osamas heißen Ayman und Osama. Benannt nach Osama bin Laden und dessen Stellvertreter, Ayman Al Zawahiri. Einer von ihnen wurde am 11. September geboren. Ein Geschenk Gottes, so versteht es Abu Osama. Auch dass er selbst im Kampf für Gott sein linkes und nicht etwas sein rechtes Bein verliert, kann er als göttliches Geschenk deuten. Um diesem Denken auf die Spur zu kommen, hat sich Talal Derki als Kriegsfotograf ausgegeben und als Sympathisant der Dschihadisten – eine Lüge, die es ihm erlaubt hat, zwei Jahre in der Nähe der islamistischen Familie zu verbringen.

Als der Vater anfing, seine Geschichte und seine Motivation zu erzählen," so Talal Derki, "war er für mich der eine Dschihadist, der sich von all den anderen unterscheidet. Er bricht mit dem Klischee vom Dschihadisten. Wenn du mit ihm sprichst, hast du das Gefühl, er ist sehr emotional, er hat einen starken Glauben, und er mixt alles: das Poetische, den Dschihadismus, die Mythologie." Dieses Nebeneinander lässt einen den Film überhaupt nur ertragen. Wäre Abu Osama ausschließlich kriegerischer Ideologe, würde man ihm doch nur mit stummem Entsetzen folgen, mit einer distanzierten Kälte, die einen Fragen nach dem "Warum" nicht mit dieser Dringlichkeit stellen ließen.

Dschihadist und liebevoller Vater zugleich

Dennoch: Auch mit dem Nebeneinander von zarten und kriegerischen Szenen muss ein Zuschauer erst einmal zurechtkommen. Denn der Rebell, der aus Kindern Krieger macht, ist gleichzeitig ein liebevoller Vater. Er kann herzlich mit seinen Söhnen umgehen, plaudert mit ihnen, nimmt sie in den Arm. "Liebst du mich?", fragt er einen, und albert mit ihm herum, um herauszufinden, wie sehr er ihn nun genau liebe. Ein intimes Bild, das den Zuschauer emotional an eine Familie bindet, die ihm eigentlich völlig fremd ist. "Ich habe den Film so angelegt," erklärt Talal Derki, "dass man Abu Osama in der einen Minute liebt und in der anderen hasst. Daraus ergeben sich auch alle Fragen. Das Schwierigste ist es doch, einen Protagonisten aufzubauen, wenn er ein Antiheld ist, wenn er das Böse repräsentiert."

Die wahren Protagonisten des Film sind die beiden Söhne, der eine zwölf, der andere dreizehn Jahre. Beide bereiten sich im Militärcamp auf den Kampf vor, ihre Schulausbildung ist Nebensache. Und so sind auch die Bilder der Kindheit von einer unheimlichen Widersprüchlichkeit: Einmal springen die beiden vergnügt in einem Becken voller Wasser herum, planschen wie es Kinder eben tun. Dann wieder bauen sie geschickt kleine Bomben, werden zu Werkzeugen des Kampfes, zu Tätern, um am nächsten Tag Kerzen in Plastiktüten anzubringen und diese grazilen Heißluftballons dem Spiel mit dem Wind zu überlassen. Ein stilles, ein träumerisches Bild, das einen westlichen Zuschauer an "American Beauty" erinnern kann, an die Plastiktüte, die im Wind durch die Luft weht und in diesem ur-amerikanischen Film ein Symbol für Schönheit und Glück ist.

Und das ist sicher das Bemerkenswerteste an diesem überhaupt bemerkenswerten Film: Dass Talal Derki seine Zuschauer zwingt, auch hier, im verdorrten und verminten Gebiet, Schönheit wahrzunehmen, dass er zeigt, dass Poesie und Glück auch diesem Landstrich nicht ganz fern sind.