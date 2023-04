"Fatalismus angebracht": Forscher sagen Welt "Dauerkrise" voraus

"Die Apokalypse steht bevor und ist unvermeidlich", hieß es in einem kürzlich unfreiwillig veröffentlichten Telefonat zwischen zwei russischen Oligarchen, die sich nach den alten, friedlichen Zeiten zurücksehnten. Andere Manager fühlen sich derzeit "wie auf einem Drahtseil" und gaben gegenüber dem im Ausland erscheinenden russischsprachigen Portal "Istories" zu: "Es gibt viele Pessimisten." Das gilt offenbar nicht nur für Putins Russland. Angesichts des Krieges und weltweiter Konflikte sieht der amerikanische Politikberater und Publizist Robert D. Kaplan ein neues, düsteres Zeitalter der Tragödien heraufziehen, wie er in seinem im Januar veröffentlichten Buch "The Tragic Mind" behauptet. Für die britische Debatten-Zeitschrift "New Statesman" präzisierte Kaplan seine Gedanken jetzt und schrieb: "Komplex und anfällig für Streitereien, war die Weimarer Republik ein klassisch überfordertes politisches System, das in einem Zustand der Dauerkrise existierte. So ist unsere Welt heute."

"Welt ist ängstlich und instabil wie Weimar"

Es gebe keine Weltregierung, aber die weltweiten Probleme machten vor Grenzen nicht halt, was ein "globales Weimar" begünstige: "Da die Bevölkerungszahl in absoluten Zahlen zunimmt, da immer mehr Menschen in komplexen städtischen Regionen leben und sich sowohl Waffen als auch Kommunikation – insbesondere im Cyber-Bereich ​​– weiterentwickeln und immer ausgefeilter werden, wird die Erde letztendlich einfach zu klein für ihre unbeständige Politik. Deshalb wirkt unsere Welt heute so ängstlich, klaustrophobisch und instabil wie Weimar." Es gelte unter derart "tragischen" Rahmenbedingungen sich von der Angst nicht lähmen zu lassen. Es sei gefährlich, an einen "linearen Fortschritt" zu glauben. Idealismus helfe nicht weiter, es gelte, nach dem "geringeren Übel", statt nach dem "Guten" zu streben.

Droht "verblüffende Ungewissheit"?

Philosoph Johannes Grau schließt sich dieser Analyse an: "Die Aufgabe besteht nicht darin, eine halb imaginäre und nicht mehr funktionierende westlich geführte 'regelbasierte Ordnung' zu stützen, sondern katastrophale Konflikte in einer posthegemonialen Welt zu vermeiden." Die "überhebliche Fantasie einer globalen liberalen Ordnung" müsse durch Realismus, Zurückhaltung und einen unaufhörlichen Kampf gegen die Katastrophe ersetzt werden. Amerika habe seine industrielle Basis nach China verlagert und sei politisch durch seine Zerstrittenheit "implodiert".

"Menschen werden mit Tragödien konfrontiert, wenn sie erkennen müssen, dass alles, was sie tun, möglicherweise nicht ausreicht, um eine Katastrophe abzuwenden. Unter solchen Umständen ist ein gewisses Maß an Fatalismus angebracht, muss aber keine Passivität nach sich ziehen", fasst Grau seine Erkenntnisse zusammen. Autokratien seien "weniger doktrinär starr und strategisch flexibler" als Demokratien, urteilt der Philosoph mit überraschender Verve. Sein Argument: Obwohl politische Optionen durch natürliche Fakten wie die Geographie und die zur Verfügung stehenden Energiequellen begrenzt seien, glaubten liberale Gemüter stets, sie könnten ihre Optionen ungeachtet dessen ständig "erweitern". Statt sich dieser Illusion hinzugeben, empfehle es sich, das Beste aus den vorhandenen Fakten zu machen, also intellektuell kleinere Brötchen zu backen.

Die Wirtschaftsexpertin Helen Thompson von der britischen Universität Cambridge sieht einen erbitterten Kampf um Rohstoffe voraus, der derzeit noch von der Illusion abgemildert werde, es werde sich schon irgendwie eine "Technologie zur Rettung" der Welt einstellen, wie anno dazumal bei der Erfindung des Kunstdüngers: "Es wird aber nur dann ein apokalyptischer Kampf, wenn Regierungen es dazu bringen, die Beschränkung, die das Zusammenleben erfordert, angesichts der Grenzen der Natur nicht anzuerkennen." Die Menschheit sei dazu verdammt, mit einer "verblüffenden Ungewissheit" und hohen Risiken klarzukommen.

Für Peking heißt Fortschritt "Zentralisierung"

Bemerkenswert, dass sich die beklemmende Analyse der britisch-amerikanischen Denker mit denen von russischen Politologen vollkommen deckt: "Pekings nationale Interessen laufen automatisch den Vorstellungen der demokratischen Welt von Sicherheit, Gerechtigkeit und bestimmten Regeln zuwider, auf denen die Ordnung basiert", heißt es beim russischen Experten Andrej Gubin. Aus Pekings Sicht bedeute Fortschritt nicht etwa "Verwestlichung" im liberalen Sinne, sondern ausschließlich "Globalisierung", also internationale Arbeitsteilung, und zwar zugunsten Chinas. Überdies halte Xi Jinping ein "zentralisiertes System" von Natur aus für "humaner und fortschrittlicher" als eine Demokratie nach westlichem Vorbild.

Der gewöhnlich vorsichtig formulierende Interessenvertreter der russischen Diplomaten, Andrej Kortunow, bedauerte ebenfalls, dass die Welt ausgesprochen konfrontativ geworden ist: "An die Stelle glückseliger und optimistischer Maximen über die kommende Einigung der Menschheit traten harsche manichäische Äußerungen über die Weltpolitik als Schauplatz des Kampfes zwischen Gut und Böse, über die uralte Konfrontation zwischen 'uns' und 'denen', über die 'richtigen' und 'falschen' Seiten der Geschichte." Allerdings begrüßte es Kortunow, dass sich China an dieser Polarisierung seiner Meinung nach nicht beteilige. Peking könne den "Luxus" genießen, seinen Traditionen treu zu bleiben, während Russland und der Westen gezwungen seien, mit diesen Traditionen zu brechen.

Kaplan zog aus dieser Debatte übrigens das Fazit: "Ich befürchte, dass die Eliten sowohl in Großbritannien, als auch in den Vereinigten Staaten die Tragödien auf die harte Tour kennenlernen müssen, indem sie sie tatsächlich durchmachen, weil sie es versäumt haben, sie voraus zu sehen."

Robert D. Kaplan: "The Tragic Mind: Fear, Fate, and the Burden of Power", Yale University Press, ca. 25 Euro