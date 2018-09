Fataler Holundersaft: "Arsen und Spitzenhäubchen" in Landshut

Sehnsucht, aus der Welt zu flüchten

Was als bunte Boulevardkomödie daherkommt, entpuppt sich als geschickt verschachteltes Räsonnement über den aktuellen Zustand unserer bürgerlich- westlichen Gesellschaften. Weshalb boomen Krimis allüberall und in jedweder Gestalt? Kann man, darf man aus Liebe töten ? Wozu dient "Theaterkritik"? Gehen wir nur deshalb ins Theater, in eben dieses Stück, um die Grausamkeit der aktuellen Verhältnisse erst in der krassen Übersteigerung, in der absurden Übertreibung überhaupt erst ertragen zu können? Sarah Kohrs: "Ja, guter Gedanke: kann ich mir gut vorstellen, dass man in der Sehnsucht, aus der Welt zu flüchten in die Steigerung der eigenen Welt wieder eintritt."