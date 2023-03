Faszinosum Astrologie: Sternzeichen-Spaß mit Liv Strömquist

Spekulieren, eine Bewältigungsstrategie

Der Soziologe Aris Komporozos-Athanasiou sage – so Strömquist: "Wir leben in einer spekulativen Welt, in der ist es schwer, vorauszusehen, was passieren wird. Und junge Menschen könnten mit dieser ungewissen Welt am besten umgehen, indem sie selbst anfangen, zu spekulieren. Wenn dir deine Horoskop-App zum Beispiel eine Vorhersage für deinen Tag schickt, dann ist genauso so plausibel wie ein Rat von deinen Eltern, denn die wissen auch nicht vielmehr über die Zukunft. Man weiß, dass diese Vorhersage nicht wahr ist, aber an die ultimative Wahrheit kann man gerade sowieso nicht glauben."

Niemand weiß wirklich, wo es langgeht, dazu kommen lauter Krisen und drohende Kriege. Da geben Horoskope Sicherheit in unsicheren Zeiten, sagt Liv Strömquist. Dass sie dabei sehr naiv sind, hat der Frankfurter Philosoph Theodor W. Adorno Mitte der 50er-Jahre analysiert. Ihm widmet Liv Strömquist ein eigenes Kapitel: Adorno als Comic-Figur, die dem Massenphänomen Astrologie nachspürt.

Adorno, der Astrologie-Deuter

Als Adorno die ganzen Ratschläge in den Horoskopen gelesen hat, sei ihm klar geworden, dass Astrologie wenig gemeinsam hat mit Menschen, die an Geister glauben oder mit Geistern sprechen. "Horoskope haben auch nichts Okkultes an sich, weil die Ratschläge darin auf eine fast schon parodistische Weise normal sind. Sie sind sozusagen die Essenz eines total klischeehaften Ratschlags, den man jedem geben kann. Und das ist das Paradoxe: Denn sie beruhen ja auf einer irrationalen, verrückten Basis. Aber der Inhalt an sich ist fast schon übertrieben vernünftig, das finde ich sehr interessant", so Strömquist.

Übertrieben vernünftig, das ist Strömquists neuer Comic nicht. Aber intensiv recherchiert und ihr großes Talent zeigt sich, wenn sie den Bogen von Sternzeichen zu Popkultur und Kapitalismus schlägt. Influencerinnen wie Kim Kardashian und Gwyneth Paltrow analysiert sie nicht nur als harmoniebedürftige Waagen, sondern vor allem als charmante Verkäuferinnen ihrer eigenen Marke und sinnloser Wellness-Produkte. Liv Strömquist selbst hat übrigens mittlerweile alle Horoskop-Apps von ihrem Handy gelöscht. Ob alle ihre Leserinnen zu diesem Schritt bereit sind, steht in den Sternen.

Liv Strömquist: "Astrologie" ist im Avant-Verlag erschienen.