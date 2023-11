Fasziniert von der Macht: Henry Kissinger gestorben

Lagen sie alle falsch, die Fans, die Kritiker und sogar er selbst? So sah es jedenfalls der "New Yorker" im Mai 2020 und schrieb, Henry Kissinger sei gar nicht die "bemerkenswerte Person" gewesen, für die ihn alle hielten. Vielmehr wurde darauf hingewiesen, dass es sich bei dem ehemaligen US-Sicherheitsberater und Außenminister um eine Mischung aus "Kriegsverbrecher" und "Paranoiker" handle - seine zahlreichen Biographen wollten also offenkundig nicht "ruhig Blut" bewahren, sondern liebten die Zuspitzung. Zuletzt hatte der Amerikanist Bernd Greiner in seinem Buch "Henry Kissinger - Wächter des Imperiums" (2020) versucht, den Friedensnobelpreisträger des Jahres 1973 als üblen Intriganten und skrupellosen Machtmenschen zu entlarven, der sein ganzes, langes Leben vor allem an einem interessiert war: Seiner eigenen PR.

"Fürchterlich deutsch" oder "amerikanischer als Amerikaner"?

Bei so viel Geltungsdrang kein Wunder also, dass der 1923 im fränkischen Fürth geborene, viel bewunderte und noch mehr verachtete Universal-Politiker von Jugend an ein begnadeter und ehrgeiziger Autor war - und in späteren Jahren zum redseligen Historiker wurde. Schon mit 28, an der Harvard Universität, wo er ab 1947 mit einem Sonderprogramm für ehemalige Soldaten Politische Wissenschaften und Englische Literatur studierte, gründete Kissinger seine eigene Zeitschrift, und zwar mit dem verheißungsvollen Titel "Confluence" (Zusammenwachsen). Zu denen, die Artikel beisteuerten, gehörten so illustre Promis wie Hannah Arendt, Reinhold Niebuhr, Arthur Schlesinger Jr. und Lillian Smith. Verleger James Laughlin hielt Kissinger schon damals für eine "durch und durch anständige Person", aber auch für "fürchterlich verbissen, also deutsch".

Jedenfalls motivierte Kissinger seine Beobachter und Wegbegleiter über Jahrzehnte hinweg immer wieder zu anregenden Studien: Es gibt eine Flut von Literatur über den begnadeten Selbstdarsteller, es gibt Psychoanalysen, Abrechnungen, Hymnen und Enthüllungen. Und dass der Mann aus Deutschland stammte, war natürlich stets Thema, wenngleich seine Kameraden in der 84. Infanterie-Division während des Zweiten Weltkriegs ihn für "amerikanischer als die Amerikaner" hielten. Die Macht soll ihn schon damals fasziniert haben, und als Besatzungssoldat hatte er Gelegenheit, schnell Führungsverantwortung zu übernehmen: Für die Enttarnung einer "Gestapo-Zelle" bekam er eine Auszeichnung.

Bei Kissinger zitterte die Pegel-Nadel nicht

Ob Kissinger schon damals so abgebrüht war, wie ihn Star-Interviewerin Oriana Fallaci in Erinnerung hatte? Sie sprach mit ihm am 4. November 1972 und erinnerte sich an einen "eiskalten" Kerl, der sich dermaßen monoton und gleichmütig äußerte, dass die Aufnahmepegel-Nadel am Tonbandgerät, die bekanntlich sonst je nach Lautstärke zittert, in diesem Fall wie einbetoniert still stand: "Ich hustete ab und zu, um zu kontrollieren, ob sie überhaupt ausschlägt", so die 2006 verstorbene Fallaci. Kissinger verglich Amerika damals mit einem "einsamen Cowboy", der dem Wagen-Treck voran galoppiert und für Ordnung sorgt - eine Wortwahl, die Präsident Richard Nixon nicht sonderlich gelungen fand.