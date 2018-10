Fastnacht-Verband: Bernhard Schlereth tritt ab

Schlereth weiterhin als Berater tätig

"Ich wünsche Marco Anderlik viel Erfolg, dass es weiter aufwärts geht mit dem Verband", sagte Schlereth in der Frankenschau im BR Fernsehen. Schlereth bleibt als Berater für die Fernsehsendung "Fastnacht in Franken" dem Bayerischen Rundfunk und dem Fastnachts-Verband eng verbunden. "Ich will mich um die kleinen und großen Sorgen des Fastnacht-Verbands Franken kümmern", sagte der neue Präsident, Marco Anderlik.

"Bernhard Schlereth hat die Fastnachtssendungen des BR Fernsehens und insbesondere die 'Fastnacht in Franken' mit seiner fachlichen Kompetenz sowie seiner Persönlichkeit entscheidend geprägt: Sein kreatives Gespür sowie seine Verlässlichkeit als Partner des BR sind nicht hoch genug zu bewerten. Für seine Verdienste um die fränkische Fastnacht und unsere gemeinsamen Sendungen sowie die vertrauensvolle Zusammenarbeit bedankt sich der Bayerische Rundfunk von Herzen." Dr. Kathrin Degmair, Leiterin des BR Studio Franken