Fastnacht in Franken heuer ohne Altneihauser Feierwehrkapell‘n

Erstmals seit 16 Jahren fehlen die Oberpfälzer samt Kommandant Norbert Neugirg bei der Kultsendung Fastnacht in Franken.

"Nach nunmehr 23 Monaten Stillstand hat die Kapelle keinen sendefähigen Beitrag." Norbert Neugirg, Kommandant der Altneihauser Feierwehrkapell‘n

Videobotschaft statt Blaulicht-Einsatz

Doch es soll kein Abschied auf Dauer sein. Und ganz ohne die Oberpfälzer geht es in Veitshöchheim auch heuer nicht. Kommandant Norbert Neugirg schickte eine Videobotschaft ins Frankenland.

"Den Franken geht’s wie der Ukraine. Man lässt sie gern auch mal alleine. Heuer lass‘ ma uns nicht blicken. Wir werden aber Helme schicken." Norbert Neugirg, Kommandant der Altneihauser Feierwehrkapell’n

Hassliebe: Franken & Oberpfalz

Mit seiner Mannschaft stichelt er seit 2006 bei der Kultsendung immer gegen die Franken. Zwar erntete die Feierwehrkapell´n dafür regelmäßig närrische Buhrufe – doch das feuert die Oberpfälzer Jahr für Jahr an. Für ihre freche, bissige und musikalische Klasse gab es letzten Endes immer viel Applaus.

Buntes Programm 2022

Mit Michl Müller, Sebastian Reich, Volker Heißmann & Martin Rassau, Peter Kuhn, Ines Procter und vielen mehr sorgen die fränkischen Narren für ein facettenreiches Programm. Die Corona-Pandemie hat dem karnevalistischen Brauchtum im Land vielerorts einen Strich durch die Rechnung gemacht, heißt es beim Fastnacht-Verband Franken. Deshalb soll es die bewährte Sendung in Kooperation mit BR Franken 2022 geben. Am Freitag, 18. Februar heißt es wieder einschalten, ab 19 Uhr im BR Fernsehen. Und die Mannschaft der Altneihauser Feierwehrkapell´n will in der Oberpfalz zuschauen und den Brand mit Zoiglbier löschen.